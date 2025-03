Trio é preso por cobrar ‘taxa do crime’ de comerciantes na Grande Belém

Operação da Polícia Civil (PC) ocorreu em duas cidades do Pará e uma no Ceará. — Foto: PC PA

Investigações apontem que suspeitos extorquiam comerciantes de bairros em Ananindeua.

Um trio foi preso suspeito de cobrar a “taxa do crime” de comerciantes em bairros de Ananindeua, na Grande Belém.

As prisões foram confirmadas nesta terça-feira (26) pela Polícia Civil (PC), que encontrou os suspeitos em três diferentes cidades: Ananindeua e Tracuateua, no Pará, e em Fortaleza, no Ceará.

Os três suspeitos presos devem responder por extorsão majorada e por participação em organização criminosa.

Durante a ação em Tracuateua, no nordeste paraense, uma quarta pessoa também foi presa, desta vez em flagrante, por tráfico de drogas. As substâncias foram apreendidas, assim como celulares que estavam com os investigados.

Segundo a PC, todos os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça.

