Trio que fez onda de assaltos em Tucumã e Ourilândia é morto pela polícia

Material recuperado pela Polícia (Foto:Reprodução/Polícia Civil)

Ação foi na manhã desta quinta-feira, mas bando vinha causando o caos há dias na região dos municípios

Três homens foram mortos a tiros em uma ação da Polícia Civil em Ourilândia do Norte, sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo o relatório investigativo das delegacias de Tucumã e Ourilândia, os três eram membros da facção criminosa nacionalmente conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC) que estavam na região realizando assaltos à mão armada nas duas cidades e morreram em uma troca de tiros com os policiais.

Os suspeitos foram identificados como Francisco Nunes da Silva, conhecido como Franck Jr, que possui extensa ficha criminal e é foragido do Presídio de Marabá, alem de Wallefe Negrão de Sousa, o “Cyclope”, e um rapaz identificado apenas como “Capetinha”.

De posse das Informações, a investigação seguiu no intuito de localizá-los em Ourilândia, após tomarem conhecimento que os 3 suspeitos estavam na zona rural no muncípio. Ao chegar na localidade, os homens teriam atirado contra a equipe da Polícia Civil. “No uso do Recurso da Legítima Defesa foi repelida a Injusta Agressão”, diz o relatórios dos agentes das delegacias que estavam na missão. Todos os suspeitos foram atingidos e, em seguida, foram levados ao Hospital de Ourilândia do Norte pelos próprios policiais, onde chegaram sem vida.

Segundo a Polícia, nos últimos dez dias, esses criminosos praticaram no mínimo quatro assaltos nas redondezas. Primeiro, roubaram uma motocicleta na Vicinal do Britador, em Tucumã, e na ocasião atiraram no proprietário da motocicleta, que não foi atingido.

Com essa motocicleta, o trio realizou mais três assaltos a astabelecimentos aomerciais. Em Tucumã, mediante violência e grave ameça, sempre portando armas de fogo, assaltaram uma joalheria e uma loja de eletroeletrônicos. Já no município de Ourilândia, assaltaram outra loja de eletroeletrônicos.

Com eles, foram recuperados diversos aparelhos de telefone celular, jóias, relógios e uma quantia em dinheiro, além da motocicleta roubada. Foram apreendidos ainda dois revólveres calibre 32 e um revólver calibre 22.

