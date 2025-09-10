AVIÃO COM DROGAS PA
Altamira Pará Regional 

Tripulantes de avião interceptado pela FAB no Pará são condenados por tráfico transnacional de drogas

Chellsen Carneiro
Aeronave caiu em comunidade rural no Pará. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Piloto recebeu pena de 10 anos e outro tripulante de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela Justiça Federal após transporte de cerca de 92 quilos de maconha.

A Justiça Federal condenou dois tripulantes de uma aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira (FAB) em Altamira, sudoeste do Pará, por tráfico transnacional de drogas.

interceptação da aeronave ocorreu em 15 de maio, quando transportavam aproximadamente 92 quilos de maconha confirmados por laudos periciais. A aeronave foi alvo de tiro antes de fazer um pouso forçado.

O piloto foi sentenciado a dez anos de prisão, e o outro tripulante a nove anos, quatro meses e quinze dias, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de multas.

Avião carregado de drogas foi interceptado pela FAB no Pará e encontrado em chamas — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Condenação

Na sentença, a Justiça Federal destacou o grau de profissionalismo da conduta criminosa, agravada pelo uso de uma aeronave e o recrutamento de piloto, além do risco ao espaço aéreo causado por voo clandestino.

O juiz negou o benefício de redução de pena por tráfico privilegiado, alegando que a quantidade expressiva de droga e a sofisticação da operação indicavam clara participação em organização criminosa.

A prisão preventiva dos réus foi mantida, e foi determinado que não poderão recorrer em liberdade, além do perdimento dos celulares apreendidos no caso. A decisão ainda cabe recurso.

O caso

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o voo clandestino foi detectado por radares da FAB e, após a interceptação, a aeronave fez uma manobra forçada e caiu em chamas na comunidade Travessão do Cajueiro, a 150 km da sede de Altamira.

A Polícia Federal resgatou parte da carga antes que fosse destruída. Evidências indicaram a origem internacional da droga, com etiquetas em espanhol e contatos da Colômbia.

Leia mais-  Avião carregado de drogas cai em Altamira, Sudoeste do Pará

A prisão dos dois réus ocorreu na cidade de Brasil Novo, no dia seguinte, pela Polícia Militar, que encontrou ambos com escoriações compatíveis com a manobra de pouso forçado. Durante o processo, os acusados confessaram a prática criminosa.

