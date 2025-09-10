Tripulantes de avião interceptado pela FAB no Pará são condenados por tráfico transnacional de drogas
Aeronave caiu em comunidade rural no Pará. — Foto: Reprodução/Redes sociais
Piloto recebeu pena de 10 anos e outro tripulante de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela Justiça Federal após transporte de cerca de 92 quilos de maconha.
A Justiça Federal condenou dois tripulantes de uma aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira (FAB) em Altamira, sudoeste do Pará, por tráfico transnacional de drogas.
A interceptação da aeronave ocorreu em 15 de maio, quando transportavam aproximadamente 92 quilos de maconha confirmados por laudos periciais. A aeronave foi alvo de tiro antes de fazer um pouso forçado.
O piloto foi sentenciado a dez anos de prisão, e o outro tripulante a nove anos, quatro meses e quinze dias, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de multas.
Avião carregado de drogas foi interceptado pela FAB no Pará e encontrado em chamas — Foto: Polícia Federal/Divulgação
Condenação
Na sentença, a Justiça Federal destacou o grau de profissionalismo da conduta criminosa, agravada pelo uso de uma aeronave e o recrutamento de piloto, além do risco ao espaço aéreo causado por voo clandestino.
O juiz negou o benefício de redução de pena por tráfico privilegiado, alegando que a quantidade expressiva de droga e a sofisticação da operação indicavam clara participação em organização criminosa.
A prisão preventiva dos réus foi mantida, e foi determinado que não poderão recorrer em liberdade, além do perdimento dos celulares apreendidos no caso. A decisão ainda cabe recurso.
O caso
A Polícia Federal resgatou parte da carga antes que fosse destruída. Evidências indicaram a origem internacional da droga, com etiquetas em espanhol e contatos da Colômbia.
A prisão dos dois réus ocorreu na cidade de Brasil Novo, no dia seguinte, pela Polícia Militar, que encontrou ambos com escoriações compatíveis com a manobra de pouso forçado. Durante o processo, os acusados confessaram a prática criminosa.
