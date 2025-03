Tripulantes de barco à deriva são resgatados pela Marinha na costa do Amapá — Foto: Marinha do Brasil/Divulgação

Barco ficou à deriva, após uma avaria no sistema de combustível. Resgate foi feito na terça-feira (4) em alto-mar.

A Marinha informou que resgatou na terça-feira (4) três tripulantes de uma embarcação pesqueira que estavam à deriva na costa do Amapá. O resgate foi feito no Oceano Atlântico após o barco sofrer avarias de máquinas.

Ainda segundo a Marinha, a embarcação não tinha autorização para navegar em alto-mar e havia partido de Oiapoque no dia 21 de fevereiro com destino ao município de Vigia (PA).

No dia 28 de fevereiro, o barco ficou à deriva, após uma avaria no sistema de combustível. A peça danificada foi substituída e a viagem prosseguiu. Porém, no dia 2 de março, a embarcação voltou a apresentar problemas no motor, ficando novamente à deriva.

A situação se agravou quando um dos tripulantes, um pescador de 52 anos, sofreu com dificuldades para se locomover e fortes dores no peito, caracterizadas por “pontadas” na altura do tórax. Os tripulantes pediram socorro por rádio UHF.

O Navio-Patrulha “Bocaina”, sediado em Belém (PA), foi acionado logo após o pedido de socorro do barco pesqueiro, e suspendeu da Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA), pouco antes da meia-noite do dia 3 de março. Após cerca de 30 horas de navegação, o Navio-Patrulha “Bocaina” interceptou a embarcação à deriva.

Algumas horas antes do resgate, o tripulante que passava mal foi atendido, por rádio, pelo médico de bordo do Navio-Patrulha.

O barco de pesca foi rebocado até a sede da Capitania dos Portos do Amapá, na cidade de Santana (AP).

A Capitania dos Portos do Amapá informou que instaurou um inquérito para investigar as causas e responsabilidades do ocorrido.

