Troca com Bônus: clientes da Equatorial Pará podem comprar geladeira e ar-condicionado com 50% de desconto a partir desta segunda-feira (10)

Foto: Reprodução | Em Santarém, a iniciativa vai ocorrer na loja Gazin. Os interessados devem estar com as contas em dia junto à empresa.

Nesta segunda-feira, 10, a Equatorial Pará inicia a promoção “Troca com Bônus”. Os clientes da distribuidora de energia vão ter a oportunidade de comprar geladeira e ar-condicionado novos com 50% de desconto e com o parcelamento de até 10 vezes. A iniciativa vale para os moradores da Região Metropolitana de Belém, Bragança, Altamira, Marabá e Santarém.

Todos os clientes residenciais podem participar da ação, independentemente de serem cadastrados como baixa renda ou não. A única obrigação é que devem estar adimplentes. No momento da compra devem ser apresentados o RG, CPF e a última conta de energia paga.

Além disso, vale destacar que cada CPF pode realizar a troca com bônus para apenas um equipamento. Caso não seja o titular da conta-contrato, poderá participar somente se for um parente de primeiro grau (pai ou mãe) ou se apresentar um contrato de aluguel no nome.

Os aparelhos, com tecnologia mais econômica e sustentável, serão entregues em até 7 dias úteis após a compra. E no momento da chegada dos eletrodomésticos novos, os clientes precisarão entregar os antigos.

Para Willian Melo, engenheiro da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, essa é uma oportunidade que, além de aliviar a questão financeira na compra de um novo eletrodoméstico, também vai ser benéfica para os clientes a longo prazo.

“Geladeira e ar-condicionado antigos são dois grandes vilões na fatura de energia. Por isso, para esta promoção priorizamos equipamentos com consumo sustentável e inverter. Com base em outras edições, a média de economia na conta de luz dos clientes que participarão pode chegar até a 60%”, afirma Willian.

Nesta edição do projeto, a parceria ocorre com a loja Novo Mundo, em Belém e Bragança, e com a loja Gazin em Altamira, Marabá e Santarém. Em todo o estado serão disponibilizadas 1281 unidades de geladeira e 1200 unidades de ar-condicionado. Vale ressaltar que em cada município haverá um limite de 50 compras diárias, por eletrodoméstico, para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar da promoção.

Veja o endereço da loja participantes da promoção Troca com Bônus em Santarém:

Santarém:

1 – Gazin, rua Lameira Bittencourt, bairro Centro, Nº 340

