Tropeços da oposição turbinam popularidade de Toni Cunha em Marabá

Segundo o estafe do prefeito, a oposição anda fazendo politicagem nas redes sociais para tentar enfraquecer a imagem do gestor, porém a estratégia não estaria funcionando.

Os antigos ditados populares, “Quem não sabe assar, queima os dedos” e “Quem fala demais, dá bom dia a cavalo” representam muito bem a situação em que se encontra a oposição ao prefeito Delegado Toni Cunha (PL), eleito com 69.666 (51,8%) dos votos válidos, no dia 6 de outubro de 2024, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, sob minha ótica.

Parafraseando minha avô, Toni Cunha, “liso igual macaco”, ganhou a eleição sem um centavo no bolso, utilizando com maestria a força das redes sociais. O político bolsonarista venceu, com folga, uma estrutura de campanha gigantesca, rica e ajudada por um dois maiores grupos de lideranças políticas em torno de um candidato a prefeito na história de Marabá. Como sempre, a campanha foi bastante disputada e belicosa, mas Toni “passeou” na preferência do eleitor da Terra de Francisco Coelho.

Como resposta à derrota nas urnas, de imediato, o grupo perdedor na disputa eleitoral, embora estivesse “lambendo as feridas”, reorganizou-se e elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marabá (CMM), passou a fazer uma oposição ferrenha ao prefeito eleito, utilizando uma grande estrutura de comunicação para tentar minar o capital político de Toni Cunha, porém as coisas não andam muito boas para o lado desta “oposição cega”.

Na semana passada, o gestor foi ovacionado em um evento promovido pela Assembleia de Deus Missão, mostrando que sua popularidade está em alta em Marabá. Observando o recorte atual da política local, listarei alguns erros cometidos pela oposição, ao meu ver, que estão turbinando a imagem de Toni Cunha junto à população local:

Erros da oposição

1. O grupo opositor do gestor eleito não poderia deflagrar uma campanha de críticas e difamação, logo nos primeiros dias de governo, porque, no dia 1º de janeiro de 2025, Toni Cunha contava com a simpatia de 51,8% dos eleitores de Marabá, somando-se a isto os simpatizantes do político vitorioso e as “moscas do poder”, ou seja, aquelas pessoas que sempre estarão ao lado do vencedor de uma eleição. Essa quantidade de gente conta muito na hora de defender as ideias do atual prefeito e o jogo tendia a virar, ou seja, começaram a bombardear o cara antes da hora.

2. Toni Cunha possui uma atuação muito forte nas redes sociais, onde mantém um diálogo constante com a população de Marabá para tomar algumas decisões importantes para o desenvolvimento da cidade. Ele tem mais seguidores do que todos os 21 vereadores juntos no Instagram, logo a “batida de frente” com Toni não poderá ser por causa de um simples esbarrão. Se o vereador oposicionista não tiver uma denúncia robusta, é melhor “engolir sapo”, caso contrário será trucidado nas redes sociais.

3. Desde o início do governo, a oposição tentou emplacar na cabeça da população que nunca tinha morrido um recém-nascido no Hospital Materno Infantil (HMI) de Marabá, uma mentira deslavada. Com o tempo e os ajustes feitos nas novas equipes plantonistas no Materno, o número de óbitos de bebês ocorridos em janeiro e fevereiro de 2025 ficaram no mesmo patamar ou inferior aos índices dos anos anteriores, logo a narrativa falsa foi enfraquecendo o discurso oportunista.

4. Nos últimos dias, a coleta de lixo passou a ser a “bola da vez”. Integrantes da oposição tentaram fazer a população acreditar que o povo de Marabá estava vivendo em um aterro sanitário. As ruas de Marabá estão limpas como de costume? Não, pois a atual equipe é nova e carece de ajustes, porém tentar transformar um mosquito em elefante na cabeça do povo, é brincar com a inteligência das pessoas. Existe denúncia, dando conta de que o lixo doméstico supostamente estaria sendo esparramado nas ruas de Marabá, filmado e jogado nas redes sociais e canais de televisão de propósito, mas “não colou”.

5. Os opositores que mais atacam Toni Cunha e sua gestão estão todos encalacrados com o Ministério Público e a Polícia Federal devido a supostos embaraços com coisas erradas. Como diz o ditado popular, “Quem tem telhado de vidro não joga pedra na casa do vizinho”. Essas “fraquezas” da oposição viram um prato cheio para um ambiente virtual dominado por bolsonaristas admiradores do atual prefeito de Marabá.

6. Não é de hoje que a maioria da população odeia os parlamentares no Brasil. Uma simples comparação da admiração do eleitor por um senador, deputado e vereador frente à relevância social de um presidente da República, governador e prefeito, os três primeiros “perdem de lavada” aos olhos da população. Ao longo de anos de campanha, já vi vereador ganhar a eleição de um prefeito no final de um mandato desgastado, não no início como alguns estão tentando fazer aqui em Marabá, um erro grosseiro.

7. Políticos da oposição tentaram de todas as formas lacrar e silenciar Toni Cunha nas redes sociais. Esta ação desastrosa foi o suficiente para fortalecer o atual prefeito e suas bases virtuais. Toni adotou o estilo “bateu”-“levou” e passou a contar com o apoio de milhares de seus seguidores. Os incautos que tentaram afrontá-lo, levaram diversos “sopapos virtuais” nas redes sociais.

8. A maioria dos vereadores está tentando “enquadrar” Toni Cunha, conforme o status quo de Maurino Magalhães, João Salame e Tião Miranda, mas ele vem dando mostras de que não vai ceder à pressão destes parlamentares. Como já ocorreu em milhares de cidades Brasil afora, em anos anteriores, o prefeito vem se articulando para conseguir recursos para investimentos em Belém e Brasília. Toni deverá tirar seu mandato sem o apoio da maioria dos vereadores de Marabá e isto é normal na política, pois os poderes são independentes.

Resultado

As sucessivas trapalhadas da oposição turbinaram a popularidade de Toni Cunha. Na última quarta-feira (12), a reportagem do Portal Debate teve acesso à primeira pesquisa realizada para “consumo interno”, não registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), e o resultado bateu com o engajamento das redes sociais. No levantamento, o governo Toni Cunha aparece com muito mais de 70% de aceitação popular. Este “namoro” vai durar até ao final de seu governo? Se ele cumprir seus compromissos de campanha, acho que sim, caso contrário vai virar saco de pancadas no ambiente virtual.

Durante um breve diálogo aqui com meus botões, vejo que a gestão de Toni Cunha apresentou alguns problemas típicos de um início de gestão como desacertos na coleta de lixo e entulhos, ausência de licitação para merenda escolar a tempo, solucionar o problema da falta de macas e humanizar mais o atendimento no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Além disso, faltou melhorar, no início do governo, o atendimento das gestantes no Hospital Materno Infantil, oferecendo a elas conforto e segurança durante o parto, porém estes problemas estão sendo corrigidos aos pouco. Agora, dizer que o povo caiu em estelionato eleitoral, me parece uma forçada de barra. Calma.

Por outro lado, Toni Cunha retirou a “mamadeira” de muita gente que já está rica ou anda fazendo pressão de todas as formas para acessar as “tetas da vaca”, conhecida como Prefeitura de Marabá. Pelo que vi até agora nas redes sociais, “Toni Bala” não se assusta com pouca coisa. O delegado de Polícia Federal (PF) me parece um “osso duro de roer” e não dá sinais de que vai ceder a algum tipo de pressão de quem quer que seja. Ao meu ver, esta treta ainda está longe de chegar ao fim. O tempo dirá quem estava com a razão dos justos e honestos.

