TRT-8 inicia Semana Nacional da Conciliação Trabalhista nas 56 Varas do Trabalho do Pará e Amapá

Programação segue até próxima sexta-feira, 30, em todas as 56 Varas do Trabalho do Pará e Amapá (Foto:Divulgação / TRT8)

Programação segue até a próxima sexta-feira (30)

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região iniciou mais uma edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, com todas as audiências das 56 Varas do Trabalho do Pará e Amapá, além dos três Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de Belém, Macapá e Parauapebas. A programação segue até a próxima sexta-feira (30).

A vice-presidente do TRT-8, desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho, durante a abertura oficial da Semana da Conciliação, enfatizou que todos os envolvidos devem ter um novo olhar, com confiança na resolução de conflitos. “Durante essa semana, devemos prezar por menos conflitos e mais entendimentos, promover a paz social, que é a chave da conciliação. Devemos também valorizar o tempo das pessoas com diálogo, escuta ativa e cooperação das partes”, pontua a desembargadora.

A desembargadora do TRT-8, Francisca Oliveira Formigosa, coordenadora do Cejusc de 2º grau, informou que a expectativa para esta semana é realizar ações pré-processuais. “O foco desta Semana é o sistema financeiro. Conseguimos atrair o interesse da Caixa Econômica, do Banco da Amazônia. Estamos apostando nesses processos.”

No Cejusc Macapá, o juiz do trabalho José Eduardo de Andrade Filho, responsável pelo Centro, informa que será uma semana intensa de conciliação, voltada ao princípio básico do Direito do Trabalho. “Nesta semana, temos uma pauta mais extensa de conciliação para atender ao maior número de pessoas que procuram a Justiça do Trabalho com o objetivo de resolver seus conflitos por meio da autocomposição, para que as partes cheguem a um acordo. Temos grandes expectativas em relação à Semana da Conciliação, considerando que o trabalho do Cejusc tem crescido com a procura da sociedade de Macapá e o interesse da advocacia em realizar ações conciliatórias.”

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/08:00:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...