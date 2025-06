Trump acusa Irã e Israel de violação do cessar-fogo: ‘não sabem o que estão fazendo’

Soldados israelenses trabalham em meio aos escombros de prédios residenciais destruídos por um ataque de míssil iraniano que matou várias pessoas na região de Bersheba, em Israel, nesta terça-feira, 24 de junho de 2025. (BERNAT ARMANGUE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Presidente americano alertou Israel para não lançar mais bombas contra o Irã

Irã e Israel teriam violado o acordo de cessar-fogo anunciado pelo presidente presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira (23/6). A informação foi dada pelo próprio Trump, em entrevista a jornalistas na manhã desta terça-feira (24/6), antes de viajar para a cúpula da OTAN em Haia.

Trump disse que “não estava feliz” com nenhum dos lados, particularmente com Israel, que teria “desistido” logo após concordar com trégua, segundo o presidente americano. “Lutam tanto e com tanta força que não sabem o que estão fazendo”, disse, sobre os dois países.

Mais cedo, Trump alertou Israel, por meio das redes sociais, para não lançar mais bombas contra o Irã. “Israel. Não jogue essas bombas. Se fizer isso, será uma violação grave. Traga seus pilotos para casa, agora!”, escreveu o presidente.

Nesta terça-feira, Israel Katz, ministro da Defesa israelense, confirmou ter ordenado aos militares que realizassem novos ataques contra alvos em Teerã. A medida foi tomada, segundo ele, em resposta ao que ele chamou de mísseis iranianos disparados em uma “violação flagrante” do cessar-fogo.

O exército iraniano negou ter lançado qualquer míssil e afirmou que os ataques israelenses continuaram por uma hora e meia além do horário previsto para o início do cessar-fogo.

