Trump ameaça impor mais tarifas a países que regulam mercados digitais dos EUA; Brasil pode ser impactado

Presidentes do Brasil, Lula, e dos EUA, Donald Trump — Foto: Alan Santos/PR e Gustavo Moreno/STF

Assunto foi criticado em carta sobre o Brasil pelo conselho das Big Techs dos Estados Unidos. Segundo o republicano, a medida afetará quem impõe impostos digitais, legislações de serviços digitais ou regulamentações de mercados digitais das empresas dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em publicação no Truth Social que irá impor tarifas adicionais contra os países que colocarem impostos digitais, legislações sobre esses serviços ou regulamentarem esses mercados das empresas dos EUA.

O Brasil pode acabar entrando no cálculo. Isso porque o país discute, neste momento, a regulamentação das big techs. Além disso, o conselho dessas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos respondeu à investigação sobre o comércio brasileiro reclamando justamente sobre esse tema.

Leia o post de Trump:

‘Como Presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentações de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Eles também, escandalosamente, dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar, e acabar AGORA! Com esta VERDADE, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como Presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os EUA e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Os Estados Unidos e as empresas de tecnologia americanas não são mais o “cofrinho” nem o “capacho” do mundo. Mostrem respeito aos Estados Unidos e às nossas incríveis empresas de tecnologia ou considerem as consequências!’

É mais uma ofensiva do republicano sobre a defesa do mercado digital dos EUA, que vem sofrendo forte pressão com o crescimento do comércio de eletrônicos por parte da China, como Trump cita na publicação.

Nessa segunda (26), o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre produtos da China se o país asiático não fornecer ímãs aos Estados Unidos. A fala ocorre em meio à disputa comercial e tecnológica entre as nações.

Pequim tem demonstrado maior sensibilidade em relação às terras raras e ao controle da própria oferta. Em abril, o governo chinês incluiu vários itens do setor — incluindo ímãs — na lista de restrições de exportação, em retaliação ao aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Atualmente, as tarifas dos EUA sobre importações chinesas caíram estão em 30%. Já as taxas da China sobre produtos norte-americanos estão em 10%. Os valores seguem acordo firmado entre os países em maio e prorrogado em agosto por mais 90 dias.

Lula faz reunião ministerial sobre tarifaço

O presidente Lula fará nesta terça-feira (26) a segunda reunião ministerial do ano e vai discutir o tarifaço e a regulamentação das big techs. O chefe do Executivo também deve cobrar um alinhamento do discurso do governo e passar orientações sobre as prioridades no Congresso Nacional neste ano.

A expectativa é que os ministros Fernando Haddad, da Fazenda; Rui Costa, da Casa Civil; Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais; e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, discursem no evento.

Entre as prioridades do Executivo estão a PEC da Segurança Pública; as propostas que tratam da regulação das big techs e o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até cinco mil reais por mês.O objetivo do governo é votar o projeto do Imposto de Renda na Câmara ainda esta semana.

Para compensar a renúncia fiscal de 26 bilhões de reais ao ano, o relator Arthur Lira manteve a proposta do governo de taxar quem ganha mais de 600 mil reais por ano e cobrar imposto sobre dividendos enviados para o exterior.

O líder do Republicanos, Gilberto Abramo, já avisou que a oposição vai votar contra. O deputado Rogério Correia, do PT, aposta que a emenda da oposição para tentar derrubar a taxação dos mais ricos não vai ter apoio suficiente para inviabilizar o projeto.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:14:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...