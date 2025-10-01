Trump anuncia investimento em pesquisa contra câncer infantil utilizando IA

Medida visa transformar a luta contra a doença em crianças

(Foto: Reprodução/X)

Medida de Trump visa usar inteligência artificial para combater o câncer infantil, apesar de cortes em pesquisa.

Na terça-feira, 30 de setembro de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que promete usar inteligência artificial (IA) para revolucionar a luta contra o câncer infantil. A medida ocorre em um contexto de cortes significativos em centenas de milhões de dólares em subsídios de pesquisa científica, o que pode resultar em perdas dramáticas nos tratamentos contra a doença.

Investimento e promessa de transformação

Durante o anúncio, Trump afirmou:

“Estamos determinados a derrotar o câncer infantil de uma vez por todas.”

O novo investimento duplica a contribuição do National Institutes of Health (NIH) para uma iniciativa de dados sobre câncer infantil, que já havia sido lançada em seu primeiro mandato, com um acréscimo de $50 milhões. Essa iniciativa visa coletar dados de todas as crianças e jovens diagnosticados com câncer nos EUA, independentemente de onde recebem tratamento.

Desafios enfrentados pela pesquisa

Apesar do anúncio otimista, especialistas alertam que os cortes no financiamento da pesquisa podem comprometer o avanço em tratamentos inovadores. A iniciativa também vai integrar a IA nos sistemas do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, visando melhorar os ensaios clínicos de câncer infantil e otimizar diagnósticos e tratamentos.

O Dr. Jay Bhattacharya, diretor do NIH, mencionou os desafios enfrentados pelos jovens pacientes, que muitas vezes passam por terapias pesadas, como quimioterapia e radiação.

Impacto nas famílias e no futuro da pesquisa

Com as recentes mudanças orçamentárias, famílias que esperavam participar de ensaios clínicos de novos tratamentos estão enfrentando incertezas. A Pediatric Brain Tumor Consortium, que oferece acesso a tratamentos experimentais, anunciou que não terá mais financiamento federal.

Mark Fleury, representante da American Cancer Society, destacou a importância do financiamento federal para pesquisas que não seriam apoiadas de outra forma.

A expectativa em torno do novo programa de IA é alta entre as famílias. Joshua Armstrong, cujo filho foi diagnosticado com leucemia, expressou esperança de que as novas iniciativas tragam tratamentos mais eficazes e rápidos para crianças como sua filha.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/09:12:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...