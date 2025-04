Trump diz estar feliz com a maneira como os EUA estão caminhando

(Foto: Reprodução) – Trump reafirmou que os EUA terão cortes de impostos, regulações e “muitos mais cortes” com o novo projeto orçamentário, que classificou como “bonito”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está feliz como o país – que, segundo ele, é “forte” – está caminhando, em reunião de Gabinete, nesta quinta-feira, 10. Em relação às tarifas, o republicano afirmou que todas as nações querem negociações.

“Haverá custos e problemas de transição da economia, mas será uma coisa linda”, destacou ao defender que a política tarifária deveria ter sido feita há anos. “Nosso país será muito grande e muito rico”, acrescentou Trump.

O presidente norte-americano disse que o país pode comprar chips de outros países e que sua administração irá construir fábricas de eletrônicos, inteligência artificial e data centers, em ritmo rápido.

Trump reafirmou que os EUA terão cortes de impostos, regulações e “muitos mais cortes” com o novo projeto orçamentário, que classificou como “bonito”.

Já o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse, em reunião de Gabinete, que os países atingidos pela política tarifária fizeram ofertas “que nunca teriam feito” sem as tarifas impostas por Trump.

“Conquistamos o respeito que merecíamos e agora faremos acordos”, projetou o secretário.

Para além das tarifas, de acordo com o secretário, a administração republicano pode discutir sobre tirar o Gold Card “do papel”.

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2025/15:30:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...