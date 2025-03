Trump diz que aumentará tarifas sobre metais do Canadá para 50%

Foto: Reprodução | Trump afirmou em uma postagem no Truth Social que orientou seu secretário de Comércio a adicionar um acréscimo de 25% à tarifa original.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou nesta terça-feira (11), a tarifa sobre todos os produtos de aço e alumínio do Canadá, elevando a taxa para 50%. Essa medida é uma consequência da decisão da província canadense de OntárioTrump afirmou em uma postagem no Truth Social que orientou seu secretário de Comércio a adicionar um acréscimo de 25% à tarifa original, que começará a valer na manhã de quarta-feira (12/03).

“Além disso, o Canadá deve imediatamente reduzir sua tarifa antiamericana de 250% a 390% sobre vários produtos lácteos dos EUA, que há muito tempo é considerada ultrajante. Em breve, estarei declarando uma Emergência Nacional de Eletricidade dentro da área ameaçada”, escreveu Trump.Ele também alertou que poderá “aumentar consideravelmente” as tarifas sobre os carros importados para os EUA a partir de 2 de abril, “caso outras tarifas abusivas e de longa duração não sejam igualmente removidas pelo Canadá”.

Fonte: O Liberal

