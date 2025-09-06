Trump diz que caças da Venezuela podem ser abatidos se colocarem em risco navios de guerra dos EUA

Foto:Reprodução | Presidente afirmou ainda que não está discutindo troca de regime na Venezuela. Dois caças venezuelanos sobrevoaram um navio militar americano na quinta-feira (4).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que os militares podem abater caças venezuelanos caso eles coloquem navios de guerra norte-americanos em risco no Caribe.

A declaração foi feita um dia depois de dois caças da Venezuela sobrevoarem o destróier USS Jason Dunham, que atua na região em uma operação contra o tráfico de drogas, segundo o governo dos EUA.

Questionado sobre a ação venezuelana, Trump disse ter sido informado do sobrevoo e afirmou que a Venezuela terá “problemas” se algo semelhante ocorrer novamente.

Em seguida, o presidente se dirigiu ao general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, e disse que ele poderia fazer “o que quisesse” caso aeronaves venezuelanas se aproximassem de forma perigosa.

“Se nos colocarem em uma posição perigosa, você e seus comandantes podem decidir o que fazer.”

Logo depois, um jornalista perguntou quão perto o presidente consideraria como perigoso. Trump respondeu: “Não quero falar sobre isso. Mas digo o seguinte: se nos colocarem em uma posição perigosa, serão abatidos.”

Ao comentar a ação militar norte-americana no Caribe, Trump afirmou que não está discutindo uma mudança de regime na Venezuela. Ele também descreveu a reeleição do presidente Nicolás Maduro como “estranha” e acusou o país de enviar drogas e criminosos para os EUA.

Crise no Caribe

O Departamento de Defesa classificou o sobrevoo dos caças venezuelanos como uma ação “altamente provocativa”.

A imprensa americana informou que o Pentágono classificou a ação como uma tentativa de “demonstração de força” da Venezuela. O destróier dos EUA não reagiu ao sobrevoo, que foi feito com caças F-16.

Em comunicado, o Pentágono disse que o sobrevoo venezuelano foi feito com a intenção de interferir nas operações dos EUA contra o narcoterrorismo.

Horas depois, os EUA ordenaram o envio de 10 jatos F-35 para Porto Rico, que fica na região do Caribe, para dar suporte às operações contra os cartéis de drogas. As informações foram confirmadas por duas fontes americanas à Reuters.

