Trump e Zelensky batem boca em reunião na Casa Branca

Foto: Reprodução | O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi “desrespeitoso” na Casa Branca.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos EUA, Donald Trump, tiveram bate-boca, nesta sexta-feira (28), com direito a gritos e acusações durante um encontro na Casa Branca

O encontro foi para a assinatura de um acordo para exploração de recursos minerais ucranianos.

Dessa maneira, a reunião, bem como a briga, foi transmitido ao vivo no canal oficial da Casa Branca.

Assim, Trump e Zelensky levantaram a voz durante um confronto na reunião. O presidente dos EUA afirmou que o presidente ucraniano foi “desrespeitoso” na Casa Branca.

Nesse sentido, o presidente dos EUA afirmou que Zelensky tem que “ser grato”.

Por outro lado, o ucraniano insiste que os EUA precisam dar um respaldo de segurança a qualquer força de paz europeia enviada após um acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia.

“Isso é crucial, é sobre isso que queremos falar, isso é muito importante”, disse Zelensky na Casa Branca.

Além disso, Trump também afirmou que Zelensky rompeu acordos com “Obama, Bush, Biden”.

“Não sei se você consegue sem os EUA. O seu povo é muito bravo. Podemos ter um acordo ou a gente sair dessa. E não vai ser bonito se a gente sair dessa. Você não está com as cartas”.

Assim sendo, Trump fez um ultimato a Zelensky: “faça um acordo ou estamos fora”. A reunião terminou sem que o acordo fosse assinado.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/16:38:33

