Trump inicia ofensiva para vender mais soja à China, principal mercado do Brasil

Foto:Reprodução | O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que a China pode “quadruplicar rapidamente” suas compras de soja norte-americana,

citando preocupações do país asiático com a escassez do grão.

Em publicação na rede Truth Social, Trump destacou a qualidade da produção agrícola

estadunidense e disse que o aumento das exportações ajudaria a reduzir o déficit comercial

chinês com os EUA. “A China está preocupada com sua escassez de soja. Nossos grandes agricultores produzem a soja mais robusta. Espero que a China rapidamente quadruplique seus pedidos de soja. Esta também é uma forma de reduzir substancialmente o déficit comercial da China com os EUA. Um serviço rápido será fornecido. Obrigado, Presidente Xi”, escreveu.

Uma trégua tarifária entre Pequim e Washington deve expirar em 12 de agosto, mas o governo Trump deu a entender que o prazo pode ser prorrogado.

A China, que consome mais de 60% da soja exportada globalmente, compra a oleaginosa principalmente do Brasil e dos Estados Unidos.

No ano passado, a China importou cerca de 105 milhões de toneladas de soja, pouco menos de um quarto vindo dos EUA e a maior parte do restante do Brasil.

Fonte: Safras News, Hildeberto Jr. /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/13:56:48

