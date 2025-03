Trump muda regra eleitoral nos EUA e cita o Brasil como exemplo

DA REDAÇÃO — O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto que altera as regras eleitorais do país, exigindo prova documental de cidadania para votar. Segundo o texto, a medida busca impedir interferência estrangeira nas eleições norte-americanas.

O decreto determina que órgãos federais forneçam acesso a bancos de dados para verificar a elegibilidade dos eleitores e que o Departamento de Justiça priorize investigações sobre votação ilegal.

Trump citou o Brasil e a Índia como exemplos de segurança eleitoral, destacando a identificação biométrica no processo de votação. O documento também critica o voto pelo correio nos EUA.

Em 2020, Trump alegou fraude eleitoral e apontou que imigrantes ilegais poderiam ter votado. Agora, ele defende regras mais rígidas para garantir a integridade das eleições.

O decreto marca mais uma etapa da ofensiva republicana para mudanças no sistema eleitoral dos EUA, gerando debates sobre segurança e acesso ao voto.

