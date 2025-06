TSE determina que prefeito e vice de Cametá reassumam cargos

Victor Cassiano volta ao cargo de prefeito | Divulgação

TSE suspende nova eleição e reconduz prefeito de Cametá.

Em uma reviravolta no cenário político de Cametá, no nordeste do Pará, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a suspensão das eleições suplementares previstas para 3 de agosto e a recondução imediata do prefeito de Cametá, Victor Cassiano (MDB) e do vice Ênio de Carvalho (União Brasil) aos seus cargos. A decisão foi assinada pelo ministro André Mendonça no fim da tarde desta terça-feira (17).

Com isso, o presidente da Câmara de Vereadores, Júnior Mancha (MDB), que vinha exercendo interinamente a função de prefeito desde abril, deve deixar o posto.

Cassiano e Ênio haviam perdido seus mandatos após decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, sob a acusação de abuso de poder político e econômico na campanha de 2020. A condenação foi motivada pela contratação considerada irregular de mais de 3 mil servidores temporários e prestadores de serviço sem licitação.

Leia mais- TRE-PA mantém cassação dos mandatos de prefeito e vice de Cametá (PA)

A defesa, no entanto, alegou distorções nos números apresentados, suposta duplicação de dados, ausência de prova de impacto eleitoral nas contratações e apontou que o modelo de vínculo dos servidores já era utilizado desde 2021.

Ao analisar o recurso, Mendonça considerou o cenário jurídico controverso. Ele destacou que o juiz eleitoral da cidade havia julgado improcedente a ação inicialmente, e que no TRE houve votos divergentes importantes – inclusive do próprio relator da matéria, que votou contra a cassação por falta de provas.

Além da fragilidade dos elementos apresentados, o ministro ponderou os riscos de instabilidade administrativa e os custos públicos de se realizar uma nova eleição que poderia ser anulada posteriormente, caso o TSE decida favoravelmente aos gestores no julgamento final do recurso.

Fonte: DOL/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2025/08:31:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...