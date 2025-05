Tubarões são avistados no Rio e geram alerta nas praias; vídeo

Dois tubarões foram avistados no Rio De Janeiro, gerando um grande alerta nas praias. | Reprodução

Em menos de três dias, dois tubarões – incluindo o mais rápido do mundo e um tubarão-martelo – foram avistados na orla do Rio de Janeiro, interrompendo atividades e gerando alertas nas praias cariocas.

O litoral do Rio de Janeiro se tornou palco de eventos inusitados nos últimos dias, após o tubarão mais rápido do mundo ser flagrado na praia da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O animal chamou atenção de banhistas e especialistas pelo seu comportamento próximo à faixa de areia.

Poucos dias depois, outro tubarão foi registrado na mesma região, segundo vídeo divulgado nas redes sociais. Trata-se do segundo avistamento em menos de 72 horas, reforçando a tendência de aumento desses encontros no litoral carioca.

“O susto foi grande”, relatou um instrutor de surfe ao Terra, após um tubarão-martelo surgir durante uma aula na praia, interrompendo imediatamente a atividade.

Esses eventos, além de gerar preocupação entre banhistas e surfistas, colocam em evidência a necessidade de monitoramento constante e de medidas preventivas nas praias do Rio.

Impacto nas atividades e alerta nas praias

Os avistamentos de tubarão provocaram reações imediatas. Na Barra da Tijuca, a presença do animal mais veloz do mundo levou à dispersão de banhistas e à suspensão temporária de atividades na faixa de areia e no mar. O episódio foi amplamente compartilhado em redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do momento e influenciando tendências de busca, como apontado pelo Google Trends Brasil.

O segundo avistamento, também na Barra, foi registrado em vídeo e circulou rapidamente, aumentando a apreensão de frequentadores e profissionais do mar. Instrutores de surfe relataram que, ao perceberem o tubarão-martelo próximo aos alunos, optaram por encerrar a aula imediatamente.

Fatores ambientais e tendências de avistamento

Especialistas apontam que fatores ambientais, como variações de temperatura da água, alterações de correntes marítimas e mudanças nos hábitos alimentares dos tubarões, podem estar por trás do aumento desses eventos. Embora as notícias não detalhem dados científicos específicos, a sequência de registros em curto período evidencia uma tendência que preocupa autoridades e a comunidade local.

“A aparição de tubarões em áreas urbanas é um evento raro, mas não impossível, especialmente em períodos de mudanças ambientais”, analisou um especialista ouvido pelo Terra.

O monitoramento contínuo e o registro dos avistamentos são fundamentais para entender padrões e propor soluções de convivência segura entre humanos e animais marinhos.

Desdobramentos e perspectivas para a temporada de praias

Com a proximidade do verão e o aumento da frequência de banhistas e surfistas nas praias do Rio de Janeiro, a expectativa é de que as autoridades intensifiquem o monitoramento e campanhas de conscientização. O objetivo é informar a população sobre comportamentos de risco, áreas de maior incidência e procedimentos em caso de novos avistamentos.

Os recentes episódios reforçam a necessidade de protocolos claros e de comunicação eficiente entre órgãos públicos, salva-vidas e frequentadores. A recomendação é de cautela e respeito às orientações das autoridades locais. O fenômeno, embora raro, serve de alerta para a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e da convivência responsável entre humanos e tubarões.

