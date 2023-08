Tudo isso? Andressa Urach revela quanto cobra por programa

Ex-pastora Andressa Urach | Reprodução/ Instagram

Se tem uma palavra que descreve bem Andressa Urach é “polêmica”. Nos últimos meses, a ex-vice Miss BumBum passou por uma montanha russa de emoções com a batalha pela guarda do filho caçula, idas e vindas da Igreja Evangélica e seu retorno nas plataformas de conteúdo adulto.

Desde que entrou para o entretenimento adulto, a ex-pastora vem fazendo grandes revelações sobre sua nova profissão. Aos seguidores do Instagram ela revelou que cobra R$ 15 mil por uma hora de programa com seus clientes. A ex-participante de A Fazenda deixou claro que não se importa com as críticas que recebe por usar sua imagem como forma de trabalho: “Meu corpo é um produto”.

Nesta quarta-feira (23), Andressa participou de uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, e foi questionada sobre assuntos polêmicos envolvendo a forma de ganhar dinheiro. A modelo informou que planeja usar os valores que recebe com sexo para conseguir uma aposentadoria tranquila.

“Eu vejo o meu corpo como um produto, um objeto. Tem um valor, compra quem quer, eu estou faturando. Eu não quero viver muito tempo trabalhando com a minha imagem, com o meu corpo. Estabeleci um tempo de cinco anos. Tenho que pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos”, explicou.

Durante a entrevista, Andressa mostrou um extrato de sua conta bancária, exibindo o valor de R$ 666 mil. Em seus trabalhos, a influenciadora cobra R$ 15 mil por hora. “Eu ganho bem”, comentou.

Ela ainda contou que seu próprio filho, Arthur de 18 anos, produz e grava os conteúdos adultos. “Ele é fotógrafo, ele ama fotografia, como essa parte está dando muito dinheiro, eu pensei: ‘Prefiro dar o trabalho para ele’. A gente está trabalhando junto, é um trabalho extremamente profissional”, certificou.

“Ele gosta da profissão, ele é fotógrafo. Ele quer trabalhar com isso. Ele é um homem já, tem 18 anos, foi uma decisão dele também”, completou.

