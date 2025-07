Turismo em alta: Belém vira o destino do momento no Brasil

(Foto: Reprodução) – A capital do Pará ficou à frente de locais como Ipojuca (PE), Cumbuco (CE), Bonito (MS) e Gramado (RS), consolidando-se como um novo polo turístico na Amazônia brasileira.

Belém é o novo destaque no turismo brasileiro e conquistou o topo do ranking de destinos emergentes do Anuário Braztoa 2025, divulgado nesta semana pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. A publicação, considerada uma das principais referências do setor, aponta as cidades que mais cresceram em visibilidade e vendas no país.

A capital do Pará ficou à frente de locais como Ipojuca (PE), Cumbuco (CE), Bonito (MS) e Gramado (RS), consolidando-se como um novo polo turístico na Amazônia brasileira.

O levantamento foi feito em parceria com a consultoria SPRINT Dados, e revelou que as operadoras associadas à Braztoa movimentaram R$ 22 bilhões em 2024, com quase 10 milhões de embarques — sendo 60% dessas viagens dentro do próprio Brasil.

Belém vem atraindo turistas interessados em experiências autênticas, com foco em cultura local, gastronomia, história e natureza. Essa tendência reflete o novo perfil de consumo do setor, que valoriza viagens sustentáveis e com identidade regional forte.

A cidade também ganhou visibilidade com os preparativos para a COP 30, conferência climática da ONU que será sediada na capital paraense em 2025. Investimentos em mobilidade, capacitação e infraestrutura turística têm impulsionado ainda mais o crescimento de Belém como destino.

O Anuário Braztoa 2025 pode ser acessado gratuitamente no site da entidade (www.braztoa.com.br) e traz dados sobre comportamento de compra, perfis de viajantes, roteiros mais vendidos e tendências para o setor no Brasil e no exterior.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/2025/10:22:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...