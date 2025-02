Turista americana dá à luz e joga bebê de janela de hotel em Paris

O recém-nascido não sobreviveu (Foto:© Getty).

Uma turista norte-americana teria dado à luz e jogado o bebê, ainda com cordão umbilical, pela janela do 2º andar do hotel onde estava hospedada, em França.

A mulher é uma jovem norte-americana de 18 anos, que estava hospedada em um hotel Ibis quando deu à luz, revela o Le Parisien.

A mulher “fazia parte de um grupo de jovens que viajavam pela Europa”, declarou o Ministério Público da França, acrescentando que a jovem foi levada para o hospital, onde se encontra sob vigilância policial.

Um magistrado do Ministério Público de Paris e agentes da unidade de proteção de menores (BPM) da Polícia Judiciária de Paris compareceram no local, segundo uma fonte policial. O Ministério Público de Paris confirmou a abertura de um inquérito por “homicídio contra um menor de 15 anos”.

