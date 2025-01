Turista brasileiro morre após ser atropelado por atriz argentina em Buenos Aires

Foto: Reprodução | A outra vítima, uma mulher de cerca de 50 anos, encontra-se em estado grave.

Uma mulher atropelou dois turistas brasileiros na Recoleta, Buenos Aires, na Argentina. O acidente ocorreu na quarta-feira (1º), quando a atriz e empresária Patrícia Scheuer perdeu o controle do veículo que dirigia, resultando na morte de um homem de aproximadamente 60 anos. A outra vítima, uma mulher de cerca de 50 anos, encontra-se em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 10h da manhã. Segundo o jornal “La Nación”, o carro subiu na calçada e atingiu o casal que aguardava no semáforo para atravessar a rua. A mulher que sobreviveu ao acidente sofreu múltiplos ferimentos, incluindo traumatismo craniano e torácico, fraturas na clavícula e nas costelas, além de hemorragia subaracnóidea traumática, segundo informações do SAME, o serviço público de atendimento de urgências e emergências médicas da Argentina.

De acordo com o jornal “Clarín”, os motivos que levaram Scheuer a perder o controle do carro não estão claros, mas foi confirmado que a atriz não estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Ela estava sozinha no veículo e não sofreu ferimentos graves.

Após o incidente, Scheuer foi levada ao Gabinete de Controle (OCI) e posteriormente transferida para a Delegacia Comunal 15, em Chacarita, onde foi detida, conforme noticiado pelo “Clarín”. O caso está sendo investigado pelo Tribunal Nacional Penal e Correcional n°9 da Secretaria 108, que instaurou um processo por homicídio e lesões.

Empresária e Atriz

Patrícia Scheuer é uma conhecida empresária do setor gastronômico e atriz argentina, tendo estrelado diversas novelas e comerciais no país. Ela ganhou notoriedade na Argentina após protagonizar um comercial de secadora de roupas na década de 90.

Após encerrar sua carreira como atriz, Scheuer se dedicou ao empreendedorismo e criou vários bares e restaurantes renomados em Buenos Aires em parceria com Luis Morandi. Entre eles estão o Sucre, Bar Uriarte e BASA, este último recomendado pelo Guia Michelin de Buenos Aires. Outro exemplo é o Gran Bar Danzón, inaugurado em 1998 como o primeiro bar de vinhos portenhos da cidade, que se tornou uma referência para grandes nomes da culinária e vinhos do país.

