Uau! Leticia Spiller resgata ensaio nu que fez para fotógrafa: ‘Para ela eu faço nudes’

Leticia Spiller posa nua aos 52 anos — Foto: Instagram/daydreamfotografia

Atriz de 52 anos surge completamente sem roupa em fotos

Leticia Spiller agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, dia de TBT, ao compartilhar registros de um ensaio nu. Nas imagens, a atriz, de 52 anos, aparece completamente sem roupa. Uau!

“Pra ela eu faço nudes, não é, Daydream Fotografia? Love you!”, escreveu Leticia na legenda, marcando a amiga fotógrafa responsável pelos cliques.

Letícia há anos vem debatendo o etarismo e a cobrança da sociedade para que as mulheres se mantenham belas e jovens.

“Por muitos anos nos sentíamos no fim da carreira chegando aos 40. O mercado muitas vezes é cruel”, disse a atriz, em recente entrevista, chamando atenção para a desigualdade entre os sexos na indústria do entretenimento:

“Ainda é preciso reforçar que essa cultura do etarismo e a desigualdade na forma como homens e mulheres são valorizados no mercado em geral. Para nós, mulheres, esse tipo de preconceito é muito mais acentuado”.

A atriz namora atualmente o português Franclim Mendes. O relacionamento foi assumido publicamente por ela durante o carnaval deste ano.

Fonte: extra.globo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/10:40:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...