Uefa suspende clube por 10 anos após caso de manipulação de resultados

Uefa realiza acordo com FIFPro • Divulgação/Uefa

Jogador e dirigente do Arsenal Tivat, de Montenegro, ainda foram suspensos de forma vitalícia.

O clube montenegrino FK Arsenal Tivat foi suspenso por 10 anos das competições de clubes da Uefa após uma investigação sobre alegações de manipulação de resultados durante partida da Conference League contra o Alashkert FC, em julho de 2023, informou a entidade que controla o futebol europeu nesta quarta-feira (16).

A decisão foi tomada pelo CEDB, órgão disciplinar da Uefa, após uma longa investigação sobre as eliminatórias, onde o Arsenal Tivat empatou por 1 a 1 fora de casa antes de perder para o time armênio por 6 a 1 em casa.

A Reuters entrou em contato com o Arsenal Tivat para obter comentários.

A Fifa, órgão que controla o futebol mundial, será solicitada a estender a suspensão, que vigora até o final da temporada 2034-35, para competições em todo o mundo, informou a Uefa em um comunicado.

O jogador Nikola Celebic, do Arsenal Tivat, e o dirigente Ranko Krgovic também foram suspensos vitaliciamente pelo CEDB, enquanto outros dois jogadores receberam suspensões de 10 anos.

O clube montenegrino da Primeira Liga também recebeu uma multa de 500.000 euros (cerca de R$ 3,2 milhões).

