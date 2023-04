UEPA abre inscrições para vestibular do curso de licenciatura intercultural indígena, no Pará

Curso é voltado ao povo Tembé. — Foto: Nailana Thiely / Uepa

Candidatos podem se inscrever a partir desta terça (25) a cinco de maio. Processo é realizado exclusivamente de forma on-line.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu nesta terça-feira (25) as inscrições do processo seletivo para o ingresso de estudantes no curso de licenciatura intercultural indígena.

A seleção é voltada aos candidatos indígenas do povo Tembé que concluíram a terceira série do ensino médio ou que possuem certificado de conclusão do magistério indígena.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, até o dia cinco de maio.

O processo seletivo é realizado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Uepa, por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi), do Departamento de Educação Escolar Indígena, pela Coordenação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA), acompanhado pela Comissão Permanente de Acesso ao Ensino Superior (Copaes).

De acordo com o edital, os solicitantes deverão anexar, no ato de inscrição, a declaração do cacique ou da liderança autorizada da aldeia, que confirme candidatura na condição de indígena.

No caso dos candidatos que já atuam como professores indígenas ou que já concluíram o ensino médio, além da declaração da liderança autorizada da aldeia, também deverão anexar a declaração institucional como professores indígenas ou como concluintes do ensino médio em curso de magistério indígena no ato da solicitação de inscrição.

O processo seletivo para o ingresso no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2023 é composto por duas etapas:

uma prova escrita abordando temáticas vinculada às questões indígenas, na qual deverá desenvolver uma redação em língua portuguesa

e a entrevista, na qual o candidato será avaliado de acordo com os seguintes critérios: objetividade, experiência relacionada às questões indígenas, domínio da linguagem oral em língua indígena originária do candidato e domínio da linguagem oral em língua portuguesa.

A divulgação do resultado final do processo estará disponível pela internet ou no Campus XI – Paragominas, no sudeste do Pará.

Documentos para matrícula

carteira de identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

certidão de nascimento ou casamento;

uma foto 3×4 recente (colorida);

título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

histórico escolar do ensino médio;

certificado de conclusão do ensino médio ou certificado de conclusão de magistério indígena;

comprovante de residência.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/16:03:04 Com informações do g1 Pará — Belém.

