Uepa convoca novos alunos em repescagem de processos seletivos

(Foto: Reprodução) – As matrículas seguem até o dia 17 de março e devem ser feitas de forma online e presencial, nos campi onde os alunos foram aprovados

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta terça-feira, 11, a 2º Chamada Subsequente do Processo Seletivo (Prosel) de 2025, além da primeira Chamada Subsequente dos Processos Seletivos Específicos para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Licenciatura em Música e Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas. De acordo com o pró-reitor de graduação da Uepa, Ednalvo Campos, estão sendo chamados cerca e mil nomes nos cursos ofertadas pela instituição em Belém e em mais 18 munícipios do Pará.

Foto: Marcelo Rodrigues / Ascom Uepa

Os convocados devem realizar a pré-matrícula online por meio do link do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) até o dia 13. Candidatos inscritos no Prosel 2025 devem se cadastrar aqui, enquanto aprovados nos processos específicos já podem se cadastrar neste link.

A matrícula presencial e apresentação para Comissão Institucional de Heteroidentificação, de Verificação da Condição de PcD e da Verificação de Renda, em caso de candidatos que optaram por concorrer nas cotas da universidade, será no dia 13, enquanto candidatos não-cotistas podem apresentar a documentação entre 13 e 14 de março. O cronograma completo do período de matrícula também foi publicado hoje.

Os procedimentos presenciais são realizados nos Centros de Registro e Controle Acadêmico (CRCAs) do campus onde o calouro obteve aprovação, de 8h até 14h. No caso de o candidato não conseguir efetuar a matrícula online, pode se dirigir ao CRCA no período da matrícula presencial para realizá-la.

Para efetivar a matrícula, os convocados devem apresentar os seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecido no ato da matrícula); carteira de Identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos); 01(uma) foto3x4 recente (colorida); Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Comprovante de Residência (recente que contenha CEP); Formulário de Autodeclaração (para candidatos convocados nas cotas); Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam indígenas); Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola (para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas); Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adiconal PcD), além de Laudo Médico e exames complementares previstos no edital; Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no edital; Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em LIBRAS – Vagas para Pessoas Surdas).

As aulas do semestre da Uepa já estão em andamento, portanto, os novos estudantes já podem entrar em contato com as coordenações de cursos para acompanhar as atividades do início do período letivo. Para mais esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a Diretoria de Controle Acadêmico pelos canais de telefone (91) 3284-9519 ou e-mail: dca@uepa.br ou diretamente no CRCA do campus onde obteve aprovação.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/16:56:32

