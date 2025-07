UFC confirma luta entre paraense Brendson Ribeiro e francês para evento em Paris

Brendson buscará recuperação após derrota (Divulgação / UFC)

Combate será em setembro, na capital francesa, e terá brasileiro na luta principal

O combate entre o paraense Brendson Ribeiro e o francês Oumar Sy vai acontecer! O UFC confirmou a luta entre os atletas para o evento que será realizado em Paris, na França, no dia 6 de setembro. O card será liderado pelo também brasileiro Caio Borralho, que enfrentará o russo Nassourdine Imavov, na categoria peso-médio.

Brendson vem de derrota na organização. Em junho, o paraense, natural de Vila Maú, interior do Pará, perdeu para o russo Azamat Murzakanov. Agora, o lutador busca recuperação para se firmar na divisão dos meio-pesados (93kg).

Esta será a sexta luta de Brendson no UFC. Ele estreou em fevereiro de 2024, após conquistar contrato por meio do Contender Series, reality show promovido pelo presidente Dana White. Inicialmente, o paraense perdeu na estreia e também no segundo combate, mas se recuperou com duas vitórias consecutivas antes do revés mais recente.

Aos 28 anos, Brendson possui um cartel de 17 vitórias e oito derrotas.

Oumar Sy também vem de derrota na organização. Em junho, o francês foi superado por Alonzo Menifield por decisão dos juízes. Essa foi a primeira derrota da carreira de Sy, que tem um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota.

O card do UFC Paris ainda não está fechado, mas a luta principal será entre o brasileiro Caio Borralho e o franco-russo Nassourdine Imavov, um dos líderes do ranking dos médios. O confronto pode definir o próximo desafiante ao cinturão da categoria, atualmente nas mãos do sul-africano Dricus Du Plessis.

Fonte: O Liberal

