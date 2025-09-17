UFOPA aprova a criação de 14 novos cursos de graduação com ínicio letivo em 2026

Dentre os cursos aprovados, dois se destacam pelo pioneirismo na área de inovação digital: o Bacharelado em Inteligência Artificial, que será ofertado em Santarém pelo Instituto de Engenharia e Geociências (IEG); e o Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a ser ofertado no Campus Oriximiná. Outro destaque é o curso de Engenharia de Produção, pioneiro na região Oeste do Pará, que será ofertado no Campus Itaituba.

Em Santarém, município sede da Ufopa, foram atendidas antigas demandas locais, com a oferta do Bacharelado em Jornalismo, vinculado ao Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), e do Bacharelado em Turismo, a ser ofertado pelo Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII), além da ampliação no número de cursos de licenciatura, incluindo Libras, pelo Instituto de Ciências da Educação (Iced).

A Ufopa também ampliou a oferta de cursos, tanto de licenciaturas quanto de bacharelados, nos campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

Confira a relação completa dos cursos aprovados pelo Consepe:

Santarém (sede)

Bacharelado em Inteligência Artificial (IEG)

Bacharelado em Jornalismo (ICS)

Bacharelado em Turismo (IFII)

Licenciatura em Letras – Português (Iced)

Licenciatura em Letras – Inglês (Iced)

Licenciatura em Letras – Libras (Iced)

Campus Alenquer

Bacharelado em Ciências Contábeis

Campus Itaituba

Licenciatura em Matemática

Bacharelado em Engenharia de Produção

Campus Juruti

Bacharelado em Engenharia Florestal

Campus Monte Alegre

Licenciatura em Ciências Biológicas

Licenciatura em Matemática

Campus Óbidos

Bacharelado em Direito

Campus Oriximiná

Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial

