Ufopa divulga resultado final do Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025

Cerimônia de premiação será no dia 19 de novembro.

Projeto do município de Monte Alegre ficou em primeiro lugar no Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025. Com o título “Consciência Negra na escola- Jogos Educativos Africanos- promovendo a diversidade e a inclusão em Monte Alegre – Pará”, o projeto é desenvolvido no Colégio Estadual de Ensino Médio Presidente Fernando Henrique. Foram inscritos 14 projetos de quatro munícipios da região Oeste do Pará: Santarém, Monte Alegre, Oriximiná e Novo Progresso.

Confira a lista dos projetos premiados:

1º Lugar – Prêmio: 5.000,00

Projeto: Consciência Negra na escola- Jogos Educativos Africanos- promovendo a diversidade e a inclusão em Monte Alegre – Pará

Município: Monte Alegre

Educadores: Álvaro Aragão de Assunção, Bruna Vanessa Costa dos Reis Barbosa, Andréia Guedes Gomes da Silva, e Nágila Cris Oliveira de Souza

Escola: CEEM Presidente Fernando Henrique

2º Lugar – Prêmio: 4.000,00

Projeto: Tecendo saberes, trançando diversidade: CEMEI Professora Maria Raimunda Pereira de Sousa em uma caminhada antirracista

Município: Santarém

Educadoras: Janice Sousa Diniz e Luciana Figueira da Silva

Escola: CEMEI Professora Maria Raimunda Pereira de Sousa

3º Lugar – Prêmio: 3.000,00

Projeto: A educação antirracista na rotina escolar

Município: Santarém

Educadora: Gleicinara Oliveira Rabelo

Escola: Escola Nossa Senhora do Livramento

4º Lugar – Prêmio: 2.000,00

Projeto: Mãos que Semeiam: a Literatura Infantil Antirracista como Caminho Pedagógico no Educar para as Relações Raciais na Primeira Infância

Município: Santarém

Educadora: Beatriz Oliveira de Jesus

Escola: Centro Municipal de Educação Infantil Nasaré do Socorro Ramos Rodrigues

5º Lugar – Prêmio: 1.000,00

Projeto: Vivências e ancestralidade a partir de narrativas das literaturas antirracistas na primeira infância

Município: Santarém

Educadoras: Debora Quintino da Silva, Ivanilda Mota Cardoso, Charlenira Costa Fernandes e Zely Fátima dos Anjos Barreto

Escola: Centro Municipal de Educação Infantil Antônia Corrêa e Sousa

Sobre o Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025

A iniciativa do prêmio é do Grupo de Pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, Afro-brasileira, Afro-Amazônica e Quilombola (Afroliq), vinculado ao Instituto de Ciências da Educação (Iced) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O coordenador do Afroliq, professor Luiz Fernando França, destacou que a edição do prêmio em 2025 teve maior número de projetos e municípios envolvidos, além de fazerem parte de ações realizadas em todos os níveis de ensino da Educação Básica na região. “Estamos felizes com a realização desta segunda edição do Prêmio. Tem projetos premiados da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Tem projeto também da Educação Escolar Quilombola. Isso mostra o impacto do Prêmio na região e comprova que estamos construindo e incentivando Educação Antirracista em toda a Educação Básica”, enfatizou o professor.

A Cerimônia de Premiação será realizada no dia 19 de novembro de 2025, véspera do Dia Nacional da Consciência Negra (20), que, desde o ano passado, é feriado nacional. O local e o horário ainda serão definidos.

Resultado Final e a classificação geral (AQUI)

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

