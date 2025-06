Ufopa e Incra abrem processo seletivo especial com 90 vagas para público da reforma agrária

Jovens da reforma agrária podem se candidatar às vagas de graduação no âmbito do Pronera — Foto: Reprodução / Redes sociais

São dois cursos de graduação: Pedagogia em Óbidos e Geografia em Santarém.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) estão com inscrições abertas à seleção destinada a candidatos provenientes de comunidades rurais, assentados da reforma agrária e assistidos pelo instituto.

O Processo Seletivo Especial do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PSE Pronera/Ufopa 2025) está ofertando 50 vagas para o curso de Licenciatura em Pedagogia (Campus Óbidos) e 40 vagas para o curso de Licenciatura em Geografia (Campus Santarém).

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas até o dia 29 junho, exclusivamente pela Internet, na página do processo seletivo. No processo de inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas.

Podem se inscrever candidatos que tiverem concluído o ensino médio, educação básica, educação profissional de nível técnico ou equivalente, em estabelecimento de ensino declarado pelo Conselho Estadual ou Federal de Educação, com data de conclusão anterior à da sua matrícula.

Somente poderão concorrer os candidatos pertencentes ao público-alvo do Programa Nacional de Educação para Áreas de Reforma Agrária (Pronera):

População jovem e adulta das famílias beneficiárias de projetos de assentamentos criados ou reconhecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNFC);

Demais famílias cadastradas pelo Incra.

Inscrição

No momento da inscrição, o candidato deverá também anexar ao formulário eletrônico os seguintes documentos, em formato BMP, JPEG, PNG ou PDF:

Declaração de Dependência, conforme o modelo apresentado no anexo II do edital de seleção, em consonância com o Manual do Pronera;

Declaração/Certidão do Incra de beneficiário da Reforma Agrária ou dependente de beneficiário, conforme o modelo apresentado no anexo III do edital, disponível para download aqui;

Declaração de residência no assentamento/território, a ser emitida pela representação do Projeto de Assentamento/Território – coordenação, associação ou cooperativa, conforme o modelo sugerido apresentado no anexo IV do edital de seleção;

Documento de identificação oficial com foto: Registro Geral (RG) ou Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Seleção

O PSE Pronera 2025 contará com as seguintes fases:

Fase 1 (Eliminatória): Consiste no preenchimento on-line do formulário de inscrições para o candidato que deseja concorrer e inserção on-line dos documentos descritos no edital (Item 2.3), em plataforma de inscrição;

Fase 2 (Eliminatória e Classificatória): Apresentação, anexada ao formulário eletrônico, de Prova de Redação – Memorial descritivo.

Fase 3 (Eliminatória): Convocação e Habilitação, que consiste na entrega de documentos a fim de comprovar as informações fornecidas na inscrição.

Cursos

Ofertados em oito períodos letivos semestrais, os dois cursos são pautados pela metodologia da Pedagogia da Alternância, com um Tempo-Universidade (TU), em caráter presencial, compreendendo 70% da carga horária total do curso; e Tempo-Comunidade (TC), em caráter semipresencial, compreendendo 30% da carga horária do curso.

No Campus Óbidos para Licenciatura em Pedagogia e em Santarém para Licenciatura em Geografia, o caráter dos cursos é presencial, além de outros espaços que forem entendidos coletivamente como necessários, em períodos regulares intensivos para atender a estudantes originários das comunidades.

Em caráter semipresencial o curso será desenvolvido nas comunidades de origem dos estudantes, ou em locais polos constituídos pela coordenação em comum acordo com o coletivo: barracões comunitários, escola familiar rural e outros espaços possíveis para as atividades acadêmicas.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2025/08:27:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...