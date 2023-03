Ufopa forma primeira turma de Engenharia Civil do Campus Itaituba (PA)

“Senhoras e senhores! É com muito orgulho que hoje somos a primeira turma de engenheiros e engenheiras civis da Universidade Federal do Oeste do Pará”, comemorou Rodrigo Daniel de Miranda Matos, de 22 anos, orador da Turma Professor Luamim Sales Tapajós, durante seu discurso na solenidade de outorga de grau superior do curso de Bacharelado de Engenharia Civil do Campus Itaituba.

A cerimônia oficial foi realizada no dia 9 de março de 2023, no auditório do campus, marcando o início da temporada de formaturas da instituição. Familiares, amigos, professores do curso e servidores do campus prestigiaram a celebração.

Natural de Santarém, Rodrigo Matos entrou no curso com apenas 17 anos e veio para Itaituba, junto com o pai, para realizar o antigo sonho de estudar engenharia.

“Também sou formado em técnico de edificações pelo IFPA, já era da área. Isso só me confirmou a minha vontade desde criança, que era nessa área mesmo. Surgiu essa oportunidade, acabei me inscrevendo, vim para cá e graças a Deus deu tudo certo”, conta.

No entanto, a caminhada não foi fácil por diversos fatores. “A nossa turma tem uma característica: a maioria é de fora da cidade.

Então, a distância da família foi o que mais machucou a todos aqui”, revela Rodrigo. “E, além disso, somos a primeira turma e, no início, a infraestrutura do campus não era tão boa como é hoje.

E a gente conseguiu inaugurar esse campus, o nosso prédio. Entramos com apenas dois professores e hoje temos vários professores e diversas turmas de alunos. Então foi uma caminhada que é para a gente se orgulhar”.

Além de Rodrigo, outros três formandos participaram da solenidade: Beatriz da Silva Pinheiro, Jayana Naila Silva do Espírito Santo e Luiz Henrique Rocha dos Santos. Apenas o quinto formando, Carlírio Thiago Moreira Redig, não pode comparecer e recebeu sua outorga por procuração. Todos integram a primeira turma de alunos do curso, iniciada em 2017.

“Sou aluna da primeira turma de Engenharia Civil da Ufopa do Campus de Itaituba. Estou formando-me hoje, graças a Deus, depois de cinco anos”, comemora Beatriz da Silva Pinheiro, de 25 anos, que veio de Belém. “Tentei quatro vezes na UFPA, não consegui. Tentei de primeira aqui e já consegui. Não perdi a oportunidade. Valeram a pena os cinco anos, cada esforço.

Ficar longe de casa doeu um pouquinho, mas valeu todo o sacrifício. A gente aprendeu bastante coisa nesses cinco anos e eu agradeço bastante tanto à Universidade quanto à minha família”, afirma a engenheira recém-formada, que pretende seguir a carreira docente.

Jayana Naila Silva do Espírito Santo, 25 anos, veio de Bragança, Nordeste paraense, atrás do sonho de cursar Engenharia Civil. “Atravessei o estado do Pará para poder conseguir realizar esse sonho e hoje me encontro muito feliz, por saber que vou conseguir desfrutar dessa profissão. Valeu muito a pena vir até Itaituba e pretendo continuar aqui, onde já me encontro trabalhando na área, e as perspectivas são ótimas”, afirma.

“Sou um dos poucos alunos de Itaituba. Era um sonho fazer Engenharia. Eu sabia que queria fazer alguma coisa relacionada à Engenharia, só não sabia exatamente o que seria, civil, elétrica ou mecânica.

Abriu a oportunidade, eu entrei, me identifiquei com o curso e estou aqui hoje”, comemora Luiz Henrique dos Santos, 23 anos. “Hoje já estou trabalhando em uma empresa de engenharia aqui em Itaituba. Os meus planos são trabalhar, conseguir juntar um capital para investir mais na minha carreira profissional, fazer um curso de especialização, de mestrado, e seguir a área de docência”.

“Foi muito trabalho para conseguirmos formar esses alunos e a gente vê, nesse momento histórico, a satisfação e alegria deles. É um momento muito gratificante. Sabemos dos desafios que eles enfrentaram para conseguir concluir o curso no tempo certo, mesmo com a pandemia”, afirma a reitora Aldenize Xavier, que presidiu a cerimônia.

“Os alunos estão concluindo o curso dentro do período regulamentar, e ainda temos mais alunos da turma de 2017 pela frente para outorgar grau, mas os formados hoje certamente fazem história para a vida deles e para a Universidade, nessa formação multicampi que ela recebeu como missão ao ser criada”.

Também participaram da cerimônia a vice-reitora da Ufopa, Solange Ximenes; o diretor do Campus Itaituba e coordenador do curso de Engenharia Civil, professor Jonas Leite; a vice-diretora do campus e docente do curso, Marcela Santos da Silva; o paraninfo da turma, professor Luamim Sales Tapajós; e o secretário municipal de Educação, Amilton Teixeira Pinho.

Alenquer – A temporada de formaturas nos campi prossegue durante o mês de março. A próxima outorga de grau será realizada nesta quinta-feira, 16 de março, no Campus Alenquer. Serão 30 formandos do curso de Bacharelado em Administração. Organizada pelo Cerimonial da Ufopa, a solenidade ocorrerá às 18h30 na Subsede do Sintepp, situada na Rua São José, bairro do Planalto.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações da Comunicação/Ufopa – Texto e fotos: Maria Lúcia Morais – em 14/03/2023/10:51:37

