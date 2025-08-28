Ufopa Pré-COP 30: evento terá programação cultural diversificada

Foto: Reprodução | Atividades ocorrerão em diversos espaços na Unidade Tapajós

Durante o evento Pré-COP 30 que a Universidade Federal do Oeste do Pará vai realizar nos dias 28 e 29 de agosto, haverá uma programação cultural diversificada. As atividades ocorrerão em diversos espaços na Unidade Tapajós da Ufopa, simultaneamente, às discussões que serão realizadas no auditório Tapajós.

Serão três eixos de vinculação da programação cultural: 1. Palco Encontro das Águas, 2. Sala de Cinema e 3. Tendas de Alimentação e Artesanato.

No Palco Encontro das Águas, que ficará instalado no estacionamento em frente ao BMT2, será disponibilizado um espaço artístico para apresentações com membros da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Confira as atrações confirmadas:

– Atrações confirmadas dia 28/08 – das 10h às 20h

Coral da Ufopa

Orquestra de Carimbó

Luiz Felipe Amil (poesia)

Cleide do Arapemã

DJ Allana

Contação de histórias

Iurupari “Os Indiferentes”

Arte Palhaçaria

Sarau Puxirum

Boto Cor de Rosa

Chá de Carimbó

Festa de Carimbó

Encantados

Caldo de Piranha

– Atrações culturais do dia 29/08 – das 10h às 21h

Coral da Uepa

Livaldo Sarmento (canto)

Ave Som (banda)

Rato Alado e Zé Coruja (dupla)

DJ Pedrita

Robacena (DJ)

Claudionor de Barros da Mota

Contação de História

Alland Sousa (dança)

Ian Rostand (canto)

Novos Bardos (banda)

TG ATL (canto)

Fabrício Figueira (canto)

Coral de Alter

Loyal Dance

Carimbó do ICED (“Encanto da Amazônia”)

Caju (banda)

Diskartch

Galera do Boi Caprichoso

Galera do Boi Garantido

Balanço do Norte

A Sala de Cinema vai funcionar no miniauditório do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) – Sala 327 / BMT1. A curadoria dos filmes está sendo conduzida pela equipe do Arquivo Central da Ufopa. Haverá exibições de vários filmes, documentários e animações voltados à temática do evento com foco em obras que dialogam com questões climáticas, ambientais e territoriais.

As sessões iniciam às 14h e o acesso será por ordem de chegada, e de acordo com a lotação do espaço.

– Dia 28/08

14h às 15h30 – Educação Infantil e Ensino Fundamental I (Classificação Livre) Vellozia – 13 min (Pedro de Castro Guimarães) Floresta que Refresca – 5 min (Ianah Maia) O Menino Terra – 6 min (Hygor Amorim) Teo, o Menino Azul – 11 min (Hygor Amorim)

15h30 às 16h30 – Ensino Fundamental II (Classificação Livre) Lendas Vivas – Uma aventura animada na Amazônia – 20 min (Anna Karla Lima) Maré Braba – 7 min (Pâmela Peregrino) Para Onde Foram as Andorinhas – 22 min (Maria Corrêa)

16h30 – Ensino de Jovens e Adultos (Classificação Livre) Águas Que Me Tocam – 17 min (Juraci Júnior)



– Dia 29/08

14h às 15h30 – Ensino Médio (Classificação Livre) Série Carbono (Eps. 1, 2 e 3) – 15 min (Rede Xingu+ e Instituto Socioambiental) Kigalinha – 20 min (Gabriel Justo, Felipe Santana, Gabrielle Adabo)

15h30 às 15h58 – Ensino Médio (2ª turma ou EJA) (Classificação Livre) Artesãos da Floresta – 20 min (Wagner Bentes) Sementes / Mostra Amazônia em Telas – 7:41 min (Joyce Cursino)

16h30 – Ensino Superior (Classificação Livre) Bioeconomia Ecológica Circular na Amazônia: conexões entre universidade, comunidade e mudanças climáticas – 30 min

(Projeto Climate-U / Grupo de Pesquisa PRAXIS – Coordenação: Profa. Dra. Tânia Suely Azevedo Brasileiro)

Ao final da sessão haverá debate mediado pela Profª Drª Adriane Gama.



Durante os dois dias do evento, haverá Tendas de Alimentação e Artesanato destinadas à comercialização de comidas típicas, organizadas por entidades estudantis da Ufopa, assim como espaços para exposição e venda de artesanatos regionais, promovendo a economia criativa local.

Fonte: Ascom/Ufopa, com informações da Diretoria de Comunidade e Cultura da Procce/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/09:21:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...