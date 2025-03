Ufopa publica resultado da 2ª chamada do PSR 2025

Foto: Reprodução | Candidatos devem apresentar documentação para vínculo institucional de 31 de março a 2 de abril.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou o edital de habilitação para a 2ª chamada do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025. Os candidatos convocados devem seguir as etapas para a efetivação do vínculo institucional, que incluem perícia médica, heteroidentificação e apresentação presencial dos documentos obrigatórios. O período de habilitação com apresentação de documentos começa em 31 de março e se encerra dia 2 de abril de 2025.

Para os classificados nos grupos de vagas para pessoas com deficiência (PcD), a perícia médica deve ser agendada por e-mail e ocorrerá de forma presencial. Os candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) deverão passar pela banca de heteroidentificação antes da apresentação dos documentos, de acordo com as datas definidas no edital. Todos os convocados devem comparecer presencialmente ao campus, onde farão a matrícula do curso para que foram aprovados, para apresentar os documentos exigidos. A ausência nessa etapa resultará na perda da vaga.

Os candidatos devem apresentar documentos originais e cópias para conferência, incluindo RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, comprovante de residência atualizado, certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), documento comprobatório da regularidade com o serviço militar (para os de sexo masculino entre 18 e 45 anos), foto 3×4 recente e formulário de cadastro acadêmico preenchido.

A habilitação deve ser feita presencialmente no campus do curso no qual o candidato foi aprovado. Caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer, a documentação pode ser entregue por um procurador legalmente constituído. Candidatos menores de idade devem ser representados pelos pais ou responsáveis legais.

A entrega dos documentos ocorrerá na Unidade Tapajós, Campus Santarém, e nos campi dos municípios de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Óbidos e Oriximiná. Cada campus terá horários específicos para atendimento e conferência dos documentos. Importante o candidato atentar às regras do edital.

Cadastro de reserva: Os candidatos aprovados para o cadastro de reserva do PSR também devem comparecer para apresentar sua documentação nesse período, mas isso não lhes garantirá vaga, apenas os habilitará para assumir vagas remanescentes, se houver, da 2ª convocação ou de candidatos que desistirem da vaga durante o processo.

