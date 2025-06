UFPA abre concurso público com salários de até R$ 13 mil. Veja inscrições e requisitos!

O processo seletivo da UFPA será composto por quatro fases, todas eliminatórias e classificatórias. | Ascom/UFPA

Em um cenário onde o fortalecimento da educação pública e da pesquisa acadêmica é cada vez mais necessário, a Universidade Federal do Pará (UFPA) lançou um novo concurso público para docentes do magistério superior.

A seleção oferece vagas voltadas a áreas estratégicas do conhecimento, com salários que podem ultrapassar os R$ 13 mil.

Período de inscrições

Início: 4 de junho de 2025

Término: 13 de julho de 2025

Onde se inscrever: Apenas pelo site do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da UFPA

Taxa: R$ 180,00

Áreas com vagas disponíveis

As oportunidades estão divididas entre três campos de atuação:

Língua Francesa: seu ensino e sua aprendizagem – 1 vaga

Solos / Ciências do Solo – 1 vaga

Gestão de Sistemas Educacionais, Unidades Escolares e Estágio de Gestão e Coordenação Pedagógica na Educação Básica – 1 vaga

Regime de trabalho e remuneração

Os cargos exigem dedicação exclusiva, com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia conforme a titulação do candidato aprovado:

Salário inicial: R$ 6.180,86

Teto salarial (com doutorado): R$ 13.288,85

Para concorrer, o candidato deve apresentar:

Graduação na área específica da vaga

Título de doutorado na área de atuação exigida

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por quatro fases, todas eliminatórias e classificatórias:

1. Prova escrita

2. Prova didática

3. Prova de memorial

4. Prova de títulos

As provas devem ocorrer entre os dias 1º de setembro e 3 de outubro de 2025.

Validade do concurso

A seleção terá validade de 2 anos a partir da homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada por igual período a critério da UFPA.

