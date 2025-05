UFPA abre dois processos seletivos com salários de R$ 24,8 mil

UFPA tem vaga para professores | Foto: William Costa

Processos seletivos são para as áreas de Direito Ambiental e Ecoetologia; inscrições vão até 4 de junho

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para dois novos Processos Seletivos destinados à contratação de Professores Visitantes com titulação de doutorado. Ao todo, estão sendo ofertadas duas vagas, com salários que podem chegar a R$ 24.802,62.

As oportunidades são específicas para as seguintes áreas de conhecimento:

Direito Internacional Ambiental e Climático com foco em Direitos Humanos (Edital nº 130/2025 – 1 vaga);

Ecoetologia (Edital nº 131/2025 – 1 vaga).

Os aprovados atuarão em regime de dedicação exclusiva. A remuneração mensal varia conforme a experiência e titulação do candidato, entre R$ 14.019,74 e R$ 24.802,62.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da UFPA, entre 14h do dia 22 de maio e 18h do dia 4 de junho de 2025, de acordo com o horário local de Belém (PA). A taxa de participação é de R$ 180,00. Candidatos que desejarem solicitar isenção do pagamento devem fazer o pedido entre 22 e 28 de maio.

O processo de seleção será composto por duas etapas: defesa do plano de trabalho e análise do currículo Lattes, com avaliações previstas para ocorrer entre 10 e 20 de junho de 2025.

A validade dos processos seletivos será de um ano, contado a partir da homologação publicada no Diário Oficial da União, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da UFPA, na seção de concursos e processos seletivos.

Fonte: PCI / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/07:13:01

