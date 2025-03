UFPA convoca 830 candidatos na terceira chamada do PS 2025

A vaga veio com a repescagem | Reprodução/Ascom UFPA

O Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou, na última quinta-feira (27), a terceira chamada (segunda repescagem) do Processo Seletivo 2025 (PS 2025). Nesta etapa, 830 candidatos foram convocados para a habilitação ao vínculo institucional, com início previsto para as 18h do mesmo dia.

Procedimentos para Habilitação

Os candidatos selecionados devem acessar o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC) para preencher os dados e enviar a documentação obrigatória até 18h do dia 1º de abril de 2025. O não cumprimento dos prazos ou a ausência de documentos resultará na perda da vaga.

Etapas do Processo

Cadastro Online (COC): Preenchimento de informações pessoais e envio digital dos documentos exigidos.

Validação de cotas (se aplicável): Autodeclaração para candidatos PPI (pretos, pardos, indígenas ou quilombolas); Verificação por comissão para PcD (pessoas com deficiência).

Conferência Presencial: Após a análise do COC, os candidatos deferidos serão convocados para apresentar os documentos originais.

Documentação Exigida

Todos os candidatos devem apresentar documentos básicos, como RG, CPF e comprovante de residência.

Aqueles que concorrem por cotas (PcD, PPI, Escola Pública, entre outras) devem apresentar comprovação adicional, como laudo médico ou declaração escolar.

Pontos de Atenção

Os documentos devem ser enviados em formato JPG (foto) ou PDF, com tamanho máximo de 10MB por arquivo.

Candidatos que desejam desistir da vaga devem enviar um e-mail para ciac@ufpa.br com o assunto: “DESISTENCIA_CURSO_NOME DO CANDIDATO”.

Os candidatos convocados devem ficar atentos aos prazos e exigências para garantir sua vaga na UFPA.

