UFPA envia, pela primeira vez, equipe para competir na maior simulação jurídica do mundo

Foto: Reprodução | Estudantes e professores da Faculdade de Direito estreiam na etapa nacional da Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, disputa acadêmica de direito internacional público

Uma equipe da faculdade de direito da Universidade Federal do Pará (UFPA) vai representar o estado na competição de simulação jurídica considerada a maior do mundo, a Phillip C. Jessup International Law Moot Cout Competition.

É a primeira vez que a instituição participa do evento, iniciado nesta quinta-feira (20). A programação vai até sábado (22), em Brasília, onde enfrentará algumas das melhores universidades do país em busca de vaga na etapa internacional.

A Jessup é organizada pela International Law Students Association (ILSA), reunindo anualmente mais de 700 faculdades de direito de cem países em uma simulação de julgamento perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal órgão judicial das Nações Unidas.

O evento desafia estudantes a debaterem temas de relevância global, como direitos humanos, segurança internacional e meio ambiente, por meio de memoriais escritos e apresentações orais.

A participação da UFPA foi viabilizada pela iniciativa estudantil, com apoio da ILSA e de professores do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UFPA, em especial a professora Dra. Mariana Monteiro de Matos, o professor Dr. Rodrigo Céspedes Proto e o professor Dr. Breno Baía Magalhães.

A equipe que representa o Pará é composta por cinco estudantes e dois docentes, que viajaram a Brasília para disputar a fase nacional do torneio.

Como funciona a competição?

As equipes competem argumentando, tanto por meio de alegações escritas quanto orais, sobre um caso hipotético de Direito Internacional, desenvolvido por acadêmicos renomados da área.

O problema da competição é baseado em uma disputa fictícia entre nações e é submetido à Corte Internacional de Justiça.

Durante a competição, cada equipe deve apresentar dois memoriais escritos e realizar duas rodadas orais, defendendo alternadamente as posições de “Requerente” e “Requerido” perante um painel de juízes.

A experiência proporciona aos estudantes uma imersão prática nos desafios da advocacia internacional, fortalecendo suas habilidades de argumentação, pesquisa jurídica e trabalho em equipe.

O ingresso da faculdade na competição coloca o Pará no mapa das disputas acadêmicas globais, ampliando as oportunidades para os estudantes locais na área do Direito Internacional.

g1 Pará

Fonte: Folha Press e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/09:21:03

