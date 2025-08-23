Últimos dias para garantir inscrição na Pré-COP 30 da Ufopa

Foto: Reprodução | Prazo encerra na segunda-feira, 25 de agosto.

Encerra na próxima segunda-feira, 25 de agosto, a inscrição para a Pré-Cop 30 da Ufopa, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de agosto, em Santarém.

O evento será realizado no Auditório da Unidade Tapajós da Ufopa e traz como tema central “Universidades pela Sociobiodiversidade: Movimentos da Amazônia para o Mundo”.

A proposta é promover a escuta e o diálogo entre a comunidade acadêmica, instituições de ensino e pesquisa da região, além de organizações da sociedade civil, garantindo a participação ativa dos atores locais nas discussões sobre mudanças climáticas.

A Pré-Cop 30 integra a preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém. A conferência reunirá líderes mundiais e representantes da sociedade civil em um encontro histórico, que coloca a Amazônia no centro das discussões globais sobre a crise climática.

Faça sua inscrição para o Pré-Cop 30 Ufopa AQUI!

Fonte: Ascom/Ufopa/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/10:11:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...