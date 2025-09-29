Últimos dias: saiba como se inscrever para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Interessados podem acessar o site onee.org.br até esta terça-feira, 30.

As inscrições para a 3ª edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) seguem abertas até a próxima terça-feira, 30 de setembro. O desafio é destinado a estudantes do 8º e 9º ano das redes pública e privada de ensino em todo o país. No Pará, a iniciativa conta com o apoio da Equatorial, que busca incentivar os jovens a refletirem sobre o uso consciente da energia elétrica, práticas de sustentabilidade e os efeitos sociais e econômicos relacionados ao consumo de recursos naturais. As inscrições podem ser feitas no site onee.org.br.

Pricila Hinvaitt, responsável pela área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, destaca o crescimento no número de inscritos no estado nos últimos dias.

“Estamos percebendo que alunos e professores estão de fato se engajando na competição. Mobilizamos escolas em diversos municípios. Temos certeza que o desafio será de grande aprendizado sobre práticas sustentáveis e eficiência energética”, conta Pricilla.

A olimpíada distribuirá medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para o melhor aluno de cada estado. Os medalhistas da edição 2025 também conquistam, automaticamente, uma vaga na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026, sem precisar disputar a primeira etapa.

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sua edição de 2025 conta com coordenação do Instituto Abradee e proposição da RGE, uma empresa do grupo CPFL. A realização da ONEE envolve 48 distribuidoras de energia de todo o país, unindo forças para construir uma cultura energética mais consciente e alinhada ao Plano Nacional de Eficiência Energética.

