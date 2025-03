Ultrapassagem perigosa revela contrabando de 15 mil maços de cigarro no Pará

A operação foi realizada no último sábado (15), em Capanema. | Divulgação

A operação da Polícia Rodoviária Federal foi realizada no último sábado (15), em Capanema.

Uma simples, porém perigosa ultrapassagem em local proibido acabou se tornando uma grande operação de apreensão pela Polícia Rodoviária Federal neste fim de semana.

Após parar o veículo que fez a manobra arriscada no km 150 da BR-3160, em Capanema, na tarde do sábado (15), a PRF encontrou e apreendeu 15 mil maços de cigarros contrabandeados.

O contrabando foi encontrado após os agentes verificarem o interior do carro e sentiram um forte cheiro de cigarros. Os vidros estavam cobertos com panos pretos, que foram inspecionados e nos quais foram encontradas caixas lacradas e mais maços soltos.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, juntamente com a carga, para a realização dos procedimentos cabíveis.

