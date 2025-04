Um casal foi preso após ser flagrado fazendo sexo em cima de um túmulo de um cemitério histórico

Joseph Luke Brown e Stephanie Kay Wegman foram presos após serem flagrados fazendo sexo em cemitério (Reprodução / Florida Highway Patrol) | Além disso, eles tinham diversas drogas e têm longas fichas criminais com algumas passagens pela polícia.

Um homem chamado Joseph Luke Brown, de 38 anos, e uma mulher de nome Stephanie Kay Wegman, de 46 anos, estavam no cemitério Wild Cow Prairie, que fica localizado na Flórida, nos Estados Unidos. Eles não estavam lá para atividades comuns realizadas no local. Os dois resolveram aproveitar o local para se relacionarem sexualmente, onde tem sepulturas de veteranos de guerra, pessoas escravizadas, autoridades locais e outras que datam de 1850.

Por conta da representatividade histórica, ele foi incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos, em 2021.

Os policiais avistaram o carro do casal com as janelas abertas, mas sem ninguém dentro do Nissan branco. Acontece que os dois estavam em cima do túmulo 43.

Depois da abordagem, foram encontrados metanfetamina, Xanax, Oxicodona, segundo as informações do site “Smoking Gun”.Stephanie já tinha sido presa por conta de posse de drogas e ainda responde por esses casos na Justiça.

Em setembro do ano passado, ela foi presa com metanfetamina, maconha e fentanil.

Já no mês passado, voltou a ser presa, mas desta vez por conta de posse de utensílios para uso e venda de drogas.

O caso de Joseph Luke é um pouco mais longo, já que o histórico criminal dele é mais longo. O homem possui condenações por roubo, furto qualificado, agressão, violência doméstica, direção imprudente, direção sob efeito de substância, posse de metanfetamina e posse de instrumentos para uso e venda de drogas.

Numa das sentenças em 2019, um juiz da Flórida chegou a descrever Joseph como um “criminoso habitual”.

Fonte: OLIBERAL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/14:57:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...