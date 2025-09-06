Um dos maiores traficantes de animais do país é preso na Bahia

Foto:Reprodução | Homem é acusado de vender aves por até R$ 80 mil no país

Um dos principais traficantes de animais silvestres do Brasil foi preso nesta sexta-feira (5) durante a Operação Fauna Protegida, realizada em Salvador.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, é apontado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) como líder de uma organização criminosa interestadual, responsável por comercializar ilegalmente aves raras por valores que chegavam a R$ 80 mil.

Coordenada pelo MP-BA, com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, a operação também teve ações no município de Mascote, no extremo sul da Bahia. A força-tarefa apura crimes como tráfico de animais, maus-tratos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro.

Esquema lucrativo e antigo

Segundo as investigações, o grupo criminoso movimentava um esquema estruturado, com divisão de tarefas e atuação em diferentes regiões do estado e de fora dele. Espécies como estevão, canário, papa-capim, chorão e trinca-ferro eram capturadas de forma ilegal e revendidas por altos valores. Em um dos flagrantes anteriores, o suspeito já havia sido encontrado com mais de 1.500 pássaros e centenas de jabutis.

Apesar das inúmeras passagens pela polícia, essa é a primeira vez que o investigado é preso por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação também cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um dos principais fornecedores de animais do grupo, além de quatro mandados de busca e apreensão em residências de integrantes da quadrilha.

Em um dos locais, foram encontrados dezenas de galos vítimas de maus-tratos, criados para rinhas ilegais.

A promotora de Justiça do Meio Ambiente, Aline Salvador, afirmou que a operação representa uma resposta firme do estado contra crimes ambientais. “A operação deflagrada hoje [dia 5] é uma resposta contundente do estado para promover a proteção da nossa fauna, tão importante para a manutenção de um meio ambiente saudável. Agora, as investigações seguem para complementação das provas e a realização da denúncia criminal por crimes de tráfico e maus-tratos de animais, lavagem de dinheiro e associação criminosa”, declarou.

Fonte: Rafael Miyake – Agência Brasil

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

