Um preso foge e três são capturados tentando escapar pelo telhado da penitenciária de Santarém

Emerson Sírio de Sousa fugiu da Penitenciária de Santarém — Foto: Redes Sociais

Emerson Sirio de Sousa está sendo procurado pela polícia. O detento foragido responde por crimes como homicídio, latrocínio e associação criminosa.

Um grupo de detentos foi flagrado durante a execução de um plano de fuga na penitenciária de Santarém, no oeste do Pará, na noite de terça (19). Um conseguiu fugir e três foram capturados.

De acordo com a Polícia Militar, os detentos são do bloco semiaberto e conseguiram sair do pavilhão pelo telhado. O plano era pular uma muralha desativada.

Ainda segundo a PM, câmeras de segurança do interior da casa penal foram analisadas e foi possível ver o momento em que os três detentos estavam executando o plano de fuga, mas um terceiro preso, Emerson Sírio de Sousa, conseguiu fugir, entrando nas matas da comunidade Cucurunã, onde está localizada a casa penal.

Emerson Sírio de Sousa está sendo procurando pela polícia. Ele responde na justiça por crimes como associação criminosa (facções), homicídio qualificado e latrocínio.

Em abril de 2025 a polícia localizou e prendeu Emerson no bairro Jaderlândia. Na ocasião, a polícia chegou até ele após denúncias anônimas por envolvimento em diversos crimes. No momento da prisão foi identificado que contra ele já havia um mandado de prisão em aberto.

O tenente Alciomar Silva, da Polícia Militar, informou que em abril de 2025 Emerson foi preso em uma ação que investigava o envolvimento dele em um assalto. Na ação criminosa o suspeito estava usando roupas da concessionária de energia.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Emerson pode ser direcionada ao NIOP pelo número 190. Os órgãos de segurança garantem o sigilo de quem repassar informações que ajudem a localizar o foragido.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/15:32:12

