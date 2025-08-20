Uma aposta ganha prêmio de mais de R$ 63 milhões da Mega-Sena

Foto:Reprodução | Dezenas sorteadas foram 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54

Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54. Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.

Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

