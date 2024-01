UNAMA abre inscrições para Capacitação em Marketing Digital

Serão ofertadas 30 vagas para seis cursos de capacitação – (Foto>Divulgação / Reprodução Unama)

Com o objetivo de despertar o potencial em Marketing Digital, a UNAMA está ofertando cursos de Capacitação do dia 22 a 29 de janeiro de 2024. A Semana de Marketing Digital é a oportunidade para quem deseja adquirir habilidades e se destacar no cenário competitivo atual.

“Vamos realizar esses cursos para estudantes e para toda a comunidade com intuito de oferecer conteúdos úteis e necessários para a sociedade. O Marketing Digital tornou-se a espinha dorsal de todas as estratégias empresariais bem-sucedidas, seja ela para impulsionar as vendas, aumentar a visibilidade da marca ou conquistar clientes ou para fomentar habilidades para se destacar como profissional” ressalta o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UNAMA, Genildo Júnior.

Os cursos ofertados são: Criando a Identidade Visual do seu negócio; Como ganhar mais seguidores para redes sociai; Estratégias de impulsionamento no Instagram; Criando copys para conversão de vendas na internet; Produção de vídeos rápidos no celular para engajamento e Direito de imagem na produção de vídeos e fotos para internet. As inscrições serão realizadas via link e validadas mediante doação de Kit escolar – caderno, lápis e borracha – na recepção das coordenações até 48h antes do início do curso.

Outras informações podem ser obtidas na coordenação do curso de Comunicação Social, no Bloco A da Instituição, ou por meio do telefone: (93) 9228-5135 / 99152-3017 e 98119-7454. A UNAMA está localizada na Rua Rosa Vermelha, 335 Aeroporto Velho.

