UNAMA coleta mais de 180 bolsas de sangue para o Hemopa

Em solidariedade a quem precisa, a UNAMA – Universidade da Amazônia realizou, na quinta-feira (28), o projeto “Doe Sangue, Salve Vidas”. A iniciativa, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa, mobilizou a comunidade acadêmica e conseguiu 188 bolsas de sangue.

A ação foi organizada pelas coordenações de Responsabilidade Social e Biomedicina, do campus Ananindeua. A campanha contou com a presença de alunos, docentes e colaboradores. A expectativa era conseguir 150 bolsas de sangue – número que foi superado.

De acordo com Pamela Almeida, coordenadora de Responsabilidade Social, o objetivo foi sensibilizar a comunidade acadêmica em prol de uma causa responsável por salvar vidas diariamente. “É uma grande satisfação ter essa parceria continuada com o Hemopa. Essa ação é mais do que um ato de solidariedade, é uma causa humanitária e nos dá a chance de salvar muitas pessoas”, afirmou.

A campanha continua, nos dias 25 e 26 de setembro, nos polos da UNAMA Gentil e Alcindo Cacela, respectivamente.

