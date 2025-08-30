Novo Projeto - 2025-08-30T114909.105
Belém Pará 

UNAMA coleta mais de 180 bolsas de sangue para o Hemopa

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print
Foto: Quezia Dias | A iniciativa mobilizou toda a comunidade acadêmica
Em solidariedade a quem precisa, a UNAMA – Universidade da Amazônia realizou, na quinta-feira (28), o projeto “Doe Sangue, Salve Vidas”. A iniciativa, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa, mobilizou a comunidade acadêmica e conseguiu 188 bolsas de sangue.
A ação foi organizada pelas coordenações de Responsabilidade Social e Biomedicina, do campus Ananindeua. A campanha contou com a presença de alunos, docentes e colaboradores. A expectativa era conseguir 150 bolsas de sangue – número que foi superado.
De acordo com Pamela Almeida, coordenadora de Responsabilidade Social, o objetivo foi sensibilizar a comunidade acadêmica em prol de uma causa responsável por salvar vidas diariamente. “É uma grande satisfação ter essa parceria continuada com o Hemopa. Essa ação é mais do que um ato de solidariedade, é uma causa humanitária e nos dá a chance de salvar muitas pessoas”, afirmou.
A campanha continua, nos dias 25 e 26 de setembro, nos polos da UNAMA Gentil e Alcindo Cacela, respectivamente.
 Fonte: Ascom/UNAMA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2025/11:50:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

hospital

Mais de mil pacientes aguardam por transplante de órgãos e tecidos no PA

Adria Karoline 0
adepara

Prorrogado prazo para atualização cadastral de produtores rurais na Adepará

Adria Karoline 0
economia para

Assembleia Legislativa aprova empréstimo de R$ 600 milhões para obras no Pará

Adria Karoline 0
%d blogueiros gostam disto: