UNAMA conquista 2º lugar no concurso Dragão Fashion Brasil, em Fortaleza

Com a coleção autoral “Human.exe”, seis alunas do curso de Moda da Universidade da Amazônia representaram a região Norte nas passarelas

A Universidade da Amazônia (UNAMA) conquistou o pódio e o título de vice-campeã no desfile Dragão Fashion Brasil (DFB) 2025, em Fortaleza.

Este é o maior evento de moda universitária na América Latina e ocorre anualmente, tendo como foco a moda autoral, criativa e moderna.

Em sua 26ª edição, o tema foi “Inteligência Artificial versus a Inteligência Autoral”. O Pará foi o único estado da região Norte classificado para a final, que aconteceu de 14 a 17 de maio.

Com a coleção autoral “Human.exe”, seis alunas do curso de Moda da Instituição de Ensino Superior representaram a região Norte nas passarelas. A equipe paraense apresentou oito peças produzidas no Laboratório de Moda da Universidade.

O projeto refletiu o avanço tecnológico e suas relações com o desenvolvimento humano. Foram cinco meses de trabalho executado por Laura Avelar, Liz Santos, Deize Gurjão, Maria Luiza Santos, Ana Beatriz Soares e Beatriz Gonçalves, sob orientação da professora Lara Dahas. Todas estudantes do 5º semestre da graduação.

De acordo com a coordenadora do curso de Moda da UNAMA, Felícia Maia, representar a Amazônia no Dragão Fashion Brasil foi uma grande responsabilidade e um palco para manifestar o talento das novas gerações na região Norte. “Estamos muito orgulhosos da dedicação de nossas alunas.

Elas foram guerreiras e corajosas em assumir esse trabalho árduo na produção de uma coleção totalmente autoral. O título de vice-campeã demonstra a força da moda e da educação na Amazônia, que tem preparado profissionais competentes para o mercado”, celebrou.

Para a participante Ana Beatriz Soares, o desfile proporcionou experiências para a sua carreira. “Ver nossa coleção na passarela foi uma sensação única. O desfile foi resultado de muito esforço, tempo e dedicação. Foi gratificante”, comemorou.

Alcançar o pódio entre as três melhores confecções do DFB 2025 foi motivo de orgulho, afirmou a integrante Liz Santos.

“É muito emocionante estar entre os melhores e conquistar o segundo lugar no Dragão Fashion Brasil. A experiência foi muito intensa, desafiadora e transformadora. Conhecemos pessoas incríveis, trocamos vivências e nos deparamos com a potência da moda no Brasil. Concorrer com grandes talentos e ser reconhecida nesse meio nos dá fôlego para continuar a persistir nos nossos sonhos”, celebrou.

Fonte:UNAMA /Foto: Divulgação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/07:21:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com