UNAMA inaugura projetos voltados a crianças, em Ananindeua

Foto: Quezia Dias | No espaço, são desenvolvidas as iniciativas Ativamente e Acolher

Para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade da COP30, inaugurou, nesta quarta-feira (12), a sala de práticas pedagógicas. No espaço, são desenvolvidos os projetos Ativamente e Acolher para o acolhimento de filhos de alunos e da comunidade.

A sala de práticas pedagógicas proporciona às crianças um circuito de atividades recreativas, propondo educação, desenvolvimento cognitivo e lazer. Os projetos são desempenhados pelos cursos de Pedagogia, Serviço Social, Farmácia e Educação Física da UNAMA Ananindeua.

O Ativamente atende crianças diagnósticas com TEA, sendo elas filhos de alunos e funcionários da Instituição de Ensino Superior, além de 50% da participação do público externo. As atividades acontecem nas terças-feiras e quintas-feiras, às 14h até 17h.

A sala também é destinada para o Acolher, iniciativa que promove rede de apoio aos alunos enquanto estão em sala de aula, assegurando aos seus filhos atividades pedagógicas dentro do campus. O acolhimento funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 21h.

De acordo com Mychele Melo, professora do curso de Pedagogia e responsável pelo Ativamente, a idealização do espaço usou como referência os métodos de Clínica-Escola. Dessa forma, os alunos podem exercer e criar dinâmicas pedagógicas para o atendimento de crianças com TEA e contribuir para o neurodesenvolvimento delas.

“Os estudantes poderão aperfeiçoar práticas e trazer ideias para essa formação. Temos pedagogos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e profissionais da educação física, todos trabalhando em conjunto para oferecer um recurso humanizado a essas crianças”, informou.

Para Ingrid Cruz, diretora acadêmica da UNAMA Ananindeua, a implementação do projeto Acolher é um fomento à aprendizagem, considerando as necessidades particulares dos estudantes que têm filhos e precisam conciliar as vidas acadêmica e parental. “Muitos alunos trazem e outros precisam até cancelar o curso porque não conseguem alguém para deixar seu filho. Agora, essas mães e pais poderão contar com o suporte acadêmico de incentivo à educação e proteção das crianças enquanto estudam”, concluiu.

Fonte: ASCOM UNAMA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/12:39:58

