UNAMA lança livro em Semana Acadêmica de Psicologia

Evento busca proporcionar conhecimento aos estudantes do curso

A UNAMA Santarém promove, nos dias 28 e 29 de agosto, a Semana de Psicologia. Ela acontece no auditório Deliana Santos, Bloco A, a partir das 19h. A programação conta com o lançamento do livro da I Jornada de Pesquisa Acadêmica de Psicologia da Instituição. Além disso, há minicursos voltados à prática dos desafios da pesquisa e avaliação psicológica na Amazônia.

A Semana Acadêmica está sob responsabilidade da coordenação do curso de Psicologia da UNAMA. Ela conta com profissionais que atuam nas áreas da neuropsicologia e psicologia clínica: Felipe Soares, Jamile Damasceno, Glaucya Fiori, Igor Oliveira, Sons Pisc’s e a docente Lucélia Jati.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da UNAMA, Roberta Branco, a atividade é em alusão ao Dia do Psicólogo, comemorado no dia 27 de agosto. “A programação foi pensada com todo o corpo docente, visando proporcionar integração dos acadêmicos com a prática profissional por meio de vivências e construção do conhecimento. Esse ano, a nossa Semana Acadêmica está com um brilho diferente, pois realizaremos o lançamento do livro com as pesquisas de 2022. O objetivo é de fomentarmos a pesquisa e iniciação científica em nossa Instituição”, ressalta Branco.

As inscrições são realizadas no hall de entrada do Centro Universitário, sendo necessário fazer a doação de leite em pó.

Fonte: UNAMA – Com Foto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2023/08:30:50

