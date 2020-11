UNAMA lança Plataforma de Pesquisa de Orientação Profissional

O POP conta com auxílio de Inteligência Artificial para ajudar estudantes na escolha da carreira profissional.

Escolher a profissão pode ser o primeiro grande desafio que precisamos enfrentar na carreira. Ser bem sucedido, ter bom retorno financeiro, carreiras em alta no mercado, ter oportunidade de contribuir com a sociedade são as perguntas e as respostas mais comuns para aqueles que almejam ingressar no ensino superior.

Pensando em auxiliar os jovens que estão no dilema da escolha do curso e da futura profissão, o grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, lança o POP – Pesquisa de Orientação Profissional. A plataforma gratuita funciona com o auxílio da Sofia, assistente virtual baseada em inteligência artificial do Grupo, com o objetivo de compreender a personalidade do candidato.

Para Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Ser Educacional, a opção pelo trabalho ideal é um dos motivos de maior tensão entre os estudantes. “Todos os anos, nossos estudantes ingressam cada vez mais cedo no ensino superior. Realizar a escolha da carreira é cada vez mais difícil para esses jovens. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso ter em mente que não existe uma resposta mágica para essa pergunta. Quando a escolha combina com sua personalidade, a probabilidade de ser feliz na área escolhida é muito maior”, explica Simone.

Para participar do POP, o candidato precisa acessar o site e responder dez perguntas realizadas pela assistente virtual, Sofia, com o objetivo de compreender a personalidade do respondente. A análise das escolhas é feita em poucos segundos, revelando qual ou quais carreiras são as mais compatíveis. “É importante que os estudantes tenham o máximo de suporte nessa escolha, para que possam ingressar no ensino superior e concluir seus cursos com o máximo de satisfação possível. E nós queremos ajudá-los nisso”, finaliza Bérgamo.

O serviço é gratuito e para utilizar o POP basta acessar o endereço:

UNAMA – pop.unama.br

Por: Lana Caroline Marques Mota

